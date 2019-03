Furacão na Libertadores

Com a equipe principal totalmente concentrada na disputa da Libertadores, o Athletico teve mais de uma semana para fazer trabalhos de correção entre a derrota para o Tolima na estreia da Copa Libertadores e o compromisso com o Jorge Wilstermann pela 2ª rodada do Grupo G, às 21h desta quinta-feira, na Arena da Baixada.

A partida serve como oportunidade de recuperação tanto para o time brasileiro como também para os visitantes.

Isso porque, depois de só ficar no 0 a 0 contra o Boca Juniors no Felix Capriles, onde é seu ponto forte, em Cochabamba (BOL), a responsabilidade dos comandados do espanhol Miguel Ángel Portugal, ex-comandante do Athletico em 2014, aumentou.

No Furacão, do ponto de vista da escalação na estreia, a única alteração que o técnico Tiago Nunes deve fazer no time é em relação a um problema físico. Com dores na região da coxa, o lateral-direito Madson está fora do confronto e o experiente Jonathan deve ocupar a vaga.

Para o time boliviano, além de contar com um plantel sem problemas de contusões, a ideia é conseguir atuar mantendo a posse de bola para, na base da inteligência, sair da capital paranaense pontuando. Foi esse o tom da declaração, por exemplo, do meio-campista Fernando Saucedo: “essa é a partida mais importante do ano porque não vencemos como mandantes. Logo precisaremos recuperar os pontos fora de casa”.

O mesmo pensamento tem o Athletico, depois da derrota por 1 a 0 para o Tolima na estreia. O time colombiano, aliás, já atuou nesta 2ª rodada. Foi derrotado na Argentina por 3 a 0 pelo Boca, que lidera o grupo com 4 pontos.