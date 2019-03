Fronteira Integrada: Quarto de hotel servia como depósito em Foz

Foz do Iguaçu – Operação conjunta entre servidores da Receita Federal, de policiais do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) e da Força Nacional, no âmbito da Operação Fronteira Integrada, resultou na desarticulação de um depósito de mercadorias em um quarto de hotel, na retenção de seis veículos carregados com mercadorias estrangeiras e na apreensão de cabelo humano. O balanço foi divulgado ontem.

Uma das equipes da Receita flagrou um movimento suspeito em um hotel no Centro de Foz do Iguaçu. Ao entrarem no estabelecimento, os servidores encontraram um quarto que estava sendo usado como depósito de mercadorias estrangeiras.

A ação aconteceu no sábado pela manhã, quando, simultaneamente, outra equipe da Receita iniciava uma fiscalização na BR-277, em Céu Azul. Três carros de passeio foram retidos por carregarem grande quantidade de mercadorias oriundas do Paraguai sem comprovação de importação regular. Um ônibus de linha também foi fiscalizado, onde os servidores retiveram várias mercadorias paraguaias, porém o veículo foi liberado.

À tarde, uma ação conjunta da Receita Federal e do BPFron resultou na retenção de um ônibus que transportava mercadorias do Paraguai na BR-277 em Santa Terezinha de Itaipu. Cerca de 20 passageiros estavam no veículo que seguiria para Santa Catarina. Entre os volumes, havia grande quantidade de eletrônicos.

Cabelo humano

Na Aduana da Ponte Internacional da Amizade, dois táxis paraguaios com fundo falso foram apreendidos pelas equipes de fiscalização. Foram encontrados diversos eletrônicos em compartimento oculto no painel dos veículos. Em outro veículo, as equipes encontraram grande quantidade de cabelo humano, os itens foram retidos e o veículo foi liberado.

Entre as mercadorias apreendidas há grande quantidade de eletrônicos, vestuários, pneus e brinquedos. As mercadorias foram avaliadas em R$ 315 mil. Os motoristas e os passageiros foram liberados, porém serão enviadas ao Ministério Público representações fiscais para fins penais para apuração dos ilícitos.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 99152-2036.

A Operação

Essa iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalizações atuantes nas fronteiras, e, como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.