Foz registra o 11º óbito de paciente vítima da covid-19

O município de Foz do Iguaçu registrou o 11º óbito de paciente vítima da Covid-19. O idoso, de 89 anos, estava internado em um hospital particular em São Miguel do Iguaçu, onde deu entrada no dia 10 de junho, transferido de um hospital particular de Foz.

O paciente, que possuía diversas comorbidades, como alzheimer avançado, insuficiência cardíaca e diabetes, deu entrada na unidade hospitalar de São Miguel do Iguaçu com quadro de taquiarritmia e sepse de foco pulmonar.

No dia 17, o paciente foi submetido ao exame RT-PCR que atestou positivo para a Covid-19. O óbito ocorreu às 21h34 desta segunda-feira, 29 de junho.

No período em que permaneceu internado, o idoso ficou na UTI da ala covid e fez uso de ventilação mecânica. O hospital seguiu todo o protocolo de manejo do corpo, conforme determina as autoridades em saúde. Os velórios e funerais de pacientes confirmados/suspeitos da COVID-19 não são recomendados devido à aglomeração de pessoas em ambientes fechados. Nesse caso, o risco de transmissão também está associado ao contato entre familiares e amigos.

O Governo Municipal presta condolências aos familiares e amigos neste momento de profunda tristeza.