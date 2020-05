 Foz do Iguaçu contabiliza 14 novos casos de covid-19

Os casos foram notificados no início do mês de maio, mas somente agora foram homologados. Todas as pessoas já estão recuperadas

O Ministério da Saúde validou mais dois tipos de testes rápidos realizados em laboratórios particulares e farmácias do Brasil. Diante disso, Foz do Iguaçu contabilizou 14 novos casos positivos para Covid-19.

Os casos são do início do mês de maio e todas as pessoas estão recuperadas. São 7 homens e 7 mulheres com idade entre 7 e 68 anos.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu, existem mais de vinte testes aprovados, mas para serem validados pelo Ministério da Saúde, os mesmos devem passar por análise do Instituto Nacional de Controle de qualidade (INCQS) da Fiocruz.

O resultado do teste positivo (IGM ou IGG) indica a presença de anticorpos contra o Sars-CoV-2 demonstrando que a pessoa já teve contato com o vírus e desenvolveu anticorpos em número detectável. “Qualquer pessoa – inclusive assintomáticas – tem acesso a estes testes. Atualmente recebemos notificação de quatro laboratórios particulares”, afirma Roberto Doldan, gerente da Vigilância Epidemiológica.

Toda vez que um destes testes é realizado, é obrigatória a notificação à Vigilância Epidemiológica. Em posse desta notificação, as informações de casos positivos ou negativos são lançadas no Sistema Nacional de Notificação da Covid-19, mas passam a ser contabilizados somente após a validação pelo Ministério da Saúde.

Com estes 14 exames positivos, Foz passa a contabilizar 116 casos de coronavírus.