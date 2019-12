Foz do Iguaçu aposta na inovação e tecnologia das startups

Foz do Iguaçu, um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil, também quer ser reconhecido por ser um pólo de inovação e empreendedorismo tecnológico. A prefeitura acaba de republicar o edital de reforma do prédio do antigo Centro Municipal de Turismo, na Avenida das Cataratas, onde funcionará o Centro Municipal de Inovação, que abrigará cerca de 50 startups de tecnologia.

A alteração no edital ocorreu por conta de uma atualização na planilha de custo da obra. A estimativa é que a reforma tenha um investimento de R$ 2,4 milhões. Os recursos são provenientes da Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos. O projeto da reforma foi doado pelo Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu, o Fundo Iguaçu.

“Entraremos no mapa brasileiro da inovação e tecnologia. A instalação do Centro de Inovação vai estimular novos negócios no setor, movimentando a economia, mas também incentivando a vocação empreendedora com soluções que contribuam para avanços em diversas áreas, como turismo, segurança, saúde, educação e tantas outras em nossa cidade dentro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU”, avalia o prefeito Chico Brasileiro.

Reforma

O Município pretende reformar o prédio do Centro Municipal de Turismo, onde está instalada a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Conselho Municipal de Turismo – Comtur e serviço de informações turísticas, dentre outras atividades, para implantação do novo espaço.

A empresa que vencer a licitação, no tipo concorrência pública, ficará responsável pela revitalização da área interna e externa, substituição da cobertura, modernização da rede elétrica, hidráulica, repaginação dos espaços internos, estacionamento, galerias pluviais e outras melhorias dentro da área de 2.500 mil metros quadrados do prédio.

O Centro Municipal de Inovação funcionará no andar superior do prédio após a reforma. Local abrigará salas de coworking, startups, networking e business service, tendo à disposição uma estrutura com espaço para reuniões e eventos.

O ambiente também proporcionará a troca de informações entre empresas de diferentes setores e a redução de custos com estruturas próprias.

Ambiente positivo

“Temos uma legislação municipal, a Lei Complementar 283/2017, e outra estadual, a Lei 15.634/2007, que permitem um ambiente diferenciado para a instalação de negócios de tecnologia e inovação em Foz do Iguaçu. Também já modificamos o Plano Diretor e a Lei de Zoneamento e Uso do Solo liberando praticamente todos os CNAEs para instalação de empresas de tecnologia em todas as regiões da cidade, inclusive no Corredor Turístico”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

“Quando iniciarem as obras de repaginação do Centro Municipal de Inovação, teremos nove meses para formatar e publicar edital de seleção das startups. Chamaremos todas as instituições para definição do modelo de gestão. Ideia é selecionar iniciativas em áreas de ponta, como audiovisual, realidade virtual, 4D, games, animação e computação gráfica, video mapping, dentre outras”, acrescenta Piolla.

Concorrência

O recebimento e a abertura dos envelopes das empresas interessadas ocorrerão no dia 08 de janeiro, às 14h30, na Diretoria de Compras da Prefeitura. O edital está disponível no site: http://www2.pmfi.pr.gov.br/ giig/portais/ portaldatransparencia/ licitacoes/wfrmLicitacoes.aspx . Mais informações através do e-mail crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br (não utilizar provedor Hotmail) ou pelo telefone 2105-1367.