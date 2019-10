Foz desiste de tarifa diferenciada e passagem terá valor único de R$ 3,95

Foz do Iguaçu – Por conta de um contrato assinado em 2010 com o Consorcio Sorriso, a prefeitura terá de reajustar a tarifa do transporte público de Foz do Iguaçu a partir de 1º de novembro de 2019.

Os motivos para o reequilíbrio tarifário obrigatório levam em consideração o aumento do combustível, a data-base dos trabalhadores, o aumento de insumos e a inflação.

Na sexta-feira (25), o Município recebeu do Foztrans uma tabela técnica com propostas para o reajuste. A proposta era de R$ 3,90 na utilização do cartão e de R$ 4,20 para quem pagasse em dinheiro.

Nessa segunda-feira (28), o prefeito Chico Brasileiro reuniu a equipe técnica e, após avaliação, decidiu não utilizar a proposta da tabela técnica e reajustar a tarifa com base na reposição inflacionária.

Sendo assim, a nova tarifa a partir de 1º de novembro para todos os usuários do sistema de transporte será reajustada de R$ 3,75 para R$ 3,95.