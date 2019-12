Foram investidos 336,4 milhões em conservação das rodovias em 2019

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) investiu R$ 336,4 milhões em serviços de conservação nas rodovias paranaenses durante o ano de 2019. Foram feitas melhorias em pontos críticos do pavimento e no entorno das pistas, aumentando a segurança para os condutores.

“Recebemos rodovias em péssimas condições, e passamos o ano inteiro fazendo todo o possível para começar a reverter esta situação”, diz o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. “Em várias regiões a população já notou a mudança, já conta com um pavimento seguro, liso, bem sinalizado. Em outras localidades vamos iniciar os trabalhos na sequência, com um planejamento focado em atender o maior número de pessoas no menor tempo possível”, afirma.

PROGRAMAS – Os serviços são realizados por meio de três programas: Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento (CREMEP), Conservação de Pavimentos (COP) e Conservação de Faixa de Domínio.

O CREMEP contempla cerca de 4.100 quilômetros de rodovias estaduais, em sua maioria corredores de transporte regionais ou estaduais. Devido ao tráfego elevado e presença de veículos pesados, elas exigem soluções mais complexas para melhorar o estado do pavimento. Este programa recebeu R$ 194,1 milhões.

O COP contempla cerca de 6.000 quilômetros de rodovias estaduais cujo pavimento não recebe um volume tão elevado de tráfego, e menor número de veículos pesados. No caso destas rodovias, os serviços são mais corretivos. Este programa recebeu R$ 80,2 milhões.

Ambos programas empregam serviços semelhantes, mas utilizados de forma específica para as necessidades de cada rodovia, atendendo os seus pontos críticos. São serviços de remendos superficiais e profundos, fresagem, reperfilagem, microrrevestimento, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização.

“Tanto o COP quanto o CREMEP são programas com duração prevista de três anos para atender a totalidade de sua extensão. As rodovias são atendidas de acordo com o seu volume diário médio de tráfego de veículos e as condições do pavimento”, explica o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti.

FAIXA DE DOMÍNIO – Já o programa Conservação de Faixa de Domínio se estende a todas as rodovias estaduais, realizando serviços de conservação na pista e em seus espaços laterais, pertencentes ao patrimônio público.

Foram investidos R$ 62,1 milhões para a realização de 24 serviços diferentes em toda a malha rodoviária estadual: roçada, remoção de resíduos, limpeza e recomposição e desobstrução de sarjeta; limpeza de bueiro, capina, limpeza e pintura de meio-fio, limpeza e pintura de pontes, limpeza e pintura de abrigo de ônibus, remoção mecanizada de barreira, remoção e transporte manual de barreira (resultante de deslizamentos), limpeza e recomposição de sinalização vertical, escavação manual de vala, limpeza e pintura de barreiras de concreto, construção de caixa de retenção de águas, escavação para saídas de água, renovação manual da sinalização horizontal, recomposição de defensa metálica, limpeza e pintura de suportes de placas, identificação de empreendimentos na faixa de domínio, e remoção de árvores da pista.

OBRAS – Além dos programas de conservação das rodovias, o DER/PR também investiu R$ 262,5 milhões na implantação de rodovias e obras de arte especiais (viadutos, trincheiras, pontes), duplicações e ampliações da capacidade de tráfego (terceira faixa, acostamento, acessos) somente este ano.