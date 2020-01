Folia de Reis é misto de fé e tradição

Reportagem: Milena Lemes

Roupas e objetos coloridos, instrumentos musicais e canções que falam sobre o nascimento do Menino Jesus fazem parte da Folia de Reis, que em Cascavel começou no dia 28 deste mês e vai até 5 de janeiro, quando a celebração da Missa de Reis marcará o encerramento dos nove dias de folia.

O Dia de Reis é celebrado no dia 6 de janeiro. De acordo com o relato bíblico, foi nessa data que Jesus recebeu a visita de três reis magos (Belchior, Gaspar e Baltazar) e os presentes simbólicos (ouro, incenso e mirra).

O Grupo Folia de Reis de Cascavel resiste ao tempo e se reúne todos os dias, a partir das 16h, quando começa a visitar as casas, na região do Bairro Periollo. “O nosso objetivo é falar sobre o Menino Jesus, sobre o significado do nascimento dele e levar alegria a todas as casas”, conta a festeira Danielle Leontino.

Por dia, os foliões passam em 15 casas, que são escolhidas aleatoriamente. Aqueles que aceitam a visita, recebem orações. “Quem não conhece, pensa que é uma bagunça, mas é uma celebração muito profunda. A gente visita os moradores levando oração, abençoando as famílias, pedindo paz, saúde e prosperidade para o próximo ano”, conta o embaixador da Folia de Reis em Cascavel, Wagner Leontino.

Quando os foliões entram em casas onde há o Menino Jesus, os bastiões se ajoelham e somente após a declamação do nascimento de Jesus, feita pelo embaixador, é que eles podem se levantar.

Missa de Reis

O Dia de Reis é celebrado no dia 6, mas o grupo Folia de Reis de Cascavel decidiu antecipar o encerramento da Folia para que mais pessoas pudessem participar da Missa de Reis e do almoço, que será ofertado para toda a comunidade.

O almoço é custeado com doações dos moradores que receberam os foliões durante os dias de Folia.

De acordo com o embaixador do grupo, Wagner Leontino, os valores que sobrarem serão usados para a compra de cestas básicas, que serão doadas para pessoas carentes.

A Missa de Reis será às 10h, na Capela de Santos Reis, na Rua Goiás, 458, Bairro Periollo.

Tradição em Cascavel

Há mais de 50 anos é celebrada em Cascavel a Folia de Reis, com uma pequena pausa devido ao falecimento do antigo embaixador Valdevino Leontino, em 2016.

O atual embaixador da Folia, Wagner Leontino, é filho de Valdevino e conta que a função já passou por todos os homens da família e ele decidiu retomar as celebrações pois a Folia é uma tradição milenar. “Para nós foi um período muito difícil, por isso demos uma pausa. Mas os moradores pediram e a gente também gosta muito, então não podemos deixar a bandeira parar. Retornamos este ano, rezando, festejando o Natal e o nascimento de Jesus”.

José Miguel Rivieri recebe os foliões há muitos anos em casa e confessa que sentiu falta do grupo. “É uma celebração muito bonita, nós ficamos emocionados ao assistir…”