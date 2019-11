Flamengo goleia Corinthians e mantém vantagem na ponta do Brasileiro

O Flamengo derrotou o Corinthians por 4 a 1 neste domingo (3) no estádio do Maracanã em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado o líder da competição mantém a vantagem de 8 pontos em relação ao vice-líder Palmeiras.

Com esta vitória o time carioca chega à marca de 17 jogos de invencibilidade nesta edição da competição.

Vitória do Palmeiras

Em jogo realizado no último sábado o vice-líder Palmeiras derrotou o Ceará por 1 a 0 com um gol do meia Zé Rafael.

Também no sábado Fortaleza e Atlético Mineiro empataram em 2 a 2, Fluminense e Vasco ficaram no 0 a 0 e o São Paulo derrotou a Chapecoense por 3 a 0.

Santos 4 x 1 Botafogo

Em noite para ser esquecida, o Botafogo foi goleado pelo Santos, por 4 a 1, na Vila Belmiro, neste domingo. O resultado negativo na partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro deixou o Glorioso mais próximo da zona de rebaixamento e com a moral abalada para disputar o clássico com o Flamengo, na próxima quinta-feira, no Nilton Santos.

Com 33 pontos, o Alvinegro está apenas dois pontos acima do Fluminense, equipe que abre o Z4. A partida na Vila foi marcada por um amplo domínio defensivo do Peixe e atuações destacadas de Marinho e Soteldo.

Athletico 1 x 0 CSA

Em situações opostas na tabela do Brasileirão, Athletico e CSA entraram em campo neste domingo, pela 30ª rodada, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Com a equipe paranaense jogando em casa, onde é sempre muito forte, foram poucos os torcedores que presenciaram o duelo. No entanto, não saíram decepcionados já que o Rubro-negro conquistou mais uma vitória na competição, com um gol apenas no segundo tempo marcado por Marcelo Cirino.

Sendo assim, com o resultado, o Furacão subiu para a 6ª posição, agora com 46 pontos, chegando ao G6 da competição, graças ao tropeço do Inter para o Grêmio. Já o Azulão segue na incomoda zona de rebaixamento, em 18º, ainda com 29 pontos, tentando secar os rivais para não distanciar-se ainda mais.

Grêmio 2 x 0 Inter

Não deixando qualquer sombra de dúvida em relação à superioridade de desempenho e com direito a “olé”, o Grêmio bateu o Internacional por 2 a 0 no encontro de número 422 da história, que valeu pela 30ª Rodada do Brasileirão.

Além do peso histórico do resultado, o marcador favorável deixou o time de Renato Portaluppi seguro na quinta posição com 50 pontos, dois a menos que o São Paulo. O Inter segue com 46.