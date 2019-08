Flamengo disputa semifinal da Libertadores após 35 anos

Após 35 anos o Flamengo volta a disputar uma semifinal de Copa Libertadores da América, a última vez que conseguiu este feito foi em 1984.

A confirmação da classificação aconteceu após empate por 1 a 1 com o Internacional, no Beira Rio em Porto Alegre, nesta quarta-feira (28). Os gols da partida foram marcados ambos no segundo tempo, o volante Rodrigo Lindoso marcou de cabeça para o Colorado e o atacante rubro-negro Gabriel Barbosa deixou tudo igual.

No jogo de ida, no dia 21 de agosto, o Flamengo havia conquistado vantagem após vitória por dois a zero, no Maracanã.

O técnico Jorge Jesus comenta a classificação para a próxima fase.

“Demos um passo, somente isso. Falta mais um passo para chegarmos à final. Queremos muito estar no Chile (país sede da final), mas também sabemos que o próximo adversário pensa da mesma forma e tem mais experiência na competição, pois já esteve várias vezes lá. Para definir a nossa caminhada, o mais bonito e o que a gente pretende conquistar, é estar no Chile”, afirmou.

O adversário do Flamengo será o Grêmio, que eliminou o Palmeiras na última terça-feira (27). Do outro lado da chave, o Boca Juniors, da Argentina, já está confirmado na próxima fase, pois eliminou a LDU, do Equador. O adversário dos argentinos vai ser conhecido na noite desta quinta-feira (29), no confronto entre River Plate, da Argentina, e Cerro Porteño, que joga em casa, em Assunção, no Paraguai. No primeiro jogo, em Buenos Aires, o River venceu por 2 a 0. Caso consiga a classificação, a Libertadores terá uma final entre clubes brasileiro e argentino.

A Conmebol definiu as datas das semifinais, os jogos de ida vão acontecer no dia 2 de outubro, já as partidas de volta serão disputadas no dia 23 do mesmo mês.

É a primeira vez que o Flamengo chega às semifinais da Libertadores, levando em conta somente este atual formato da competição, que iniciou em 1989.

As melhores campanhas neste período foram nas edições de 1991,1993 e 2010. Nestas três, o rubro-negro carioca foi eliminado nas quartas de final.