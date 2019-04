Flamengo bate o Vasco e é campeão carioca de 2019

O Flamengo é o mais novo campeão carioca. Na tarde deste domingo, o Rubro-negro derrotou o Vasco por 2 a 0 no Maracanã e venceu o estadual do Rio de Janeiro pela 35ª vez. Os gols da vitória foram marcados por Willian Arão e Vitinho.

O Clássico dos Milhões começou pegado, e foi o Flamengo quem deu as cartas primeiro. Com 16 minutos de jogo, Arão completou cruzamento de Arrascaeta e, de cabeça, abriu o placar na decisão.

O Vasco se lançou ao ataque, em busca do empate, mas não teve sucesso. Na melhor oportunidade, já no segundo tempo, o atacante Maxi López parou no goleiro Diego Alves. Com espaço para contra-atacar, o Flamengo definiu o título com gol de Vitinho, aos 38 minutos do segundo tempo.

Com a vitória por 2 a 0, o Flamengo repetiu o placar feito no jogo de ida, no Engenhão. Na ocasião, o Rubro-negro venceu com dois gols do atacante Bruno Henrique. Com a conquista, o Flamengo amplia sua vantagem sobre os rivais no ranking de conquistas do Campeonato Carioca. Agora, o clube da Gávea tem 35 títulos, contra os 31 do Fluminense.