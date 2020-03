Firás Fahs tem estreia em Interlagos frustrada           

A primeira corrida de Firás Fahs no Kartódromo de Interlagos terminou com frustração em função de perda de potência no treino classificatório e nas corridas da segunda etapa da Copa São Paulo Light, disputada no último sábado. O piloto da equipe Cellshop/SOS Proteção fez bons treinos, andando sempre entre os cinco primeiros. Mas a partir do treino classificatório seu kart perdeu rendimento na reta e não foi além de 18º no grid de largada da categoria Júnior Menor, e terminou a prova na mesma posição.

Segundo Firás, nos treinos estava tudo indo muito bem, quando chegou a andar em quarto. Tudo caminhava para largar nas três primeiras filas do grid. “Nas curvas ia bem, mas tudo que eu ganhava perdia nas retas. Foi algo inexplicado, que precisamos descobrir nas revisões do equipamento”, frisa Firás.

Firás volta a competir no próximo dia 21, quando disputará a etapa de abertura da Copa Speed Park, no Kartódromo Speed Park, em Birigui, interior de São Paulo. A competição serve de preparação para o Campeonato Brasileiro, que será disputado no mesmo circuito, em julho.