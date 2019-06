Fernandinho pode substituir Casemiro na próxima partida, diz Tite

O técnico brasileiro Tite informou, neste sábado (22), após a goleada do Brasil na seleção peruana, que, se tiver condições, Fernandinho será o substituto de Casemiro na próxima partida da Copa América, já pelas quartas de final. Casemiro está suspenso do próximo jogo por ter pegado o segundo cartão amarelo no jogo de hoje.

Já Fernandinho, que esteve fora do jogo contra o Peru por causa de dores no joelho direito, deve iniciar um trabalho de transição com bola amanhã. “Fernandinho, tendo condições, será o substituto do Casemiro”, disse Tite.

Em entrevista coletiva concedida logo após a vitória da seleção brasileira por 5 a 0 sobre o Peru, na Arena Corinthians, em São Paulo, o técnico brasileiro elogiou a atuação do Brasil, dizendo que a seleção jogou com consistência o tempo todo e com precisão nas finalizações. “Ela teve um grande jogo hoje”, afirmou. Segundo Tite, o gramado da Arena Corinthians, em boas condições, ajudou a equipe a trocar passes de qualidade no jogo. De acordo com o técnico, outro fator que ajudou na vitória da seleção foi ter conseguido fazer um gol logo no inicio do jogo, aos 11 minutos do primeiro tempo.

Apesar da boa vitória, Tite lamentou que Gabriel Jesus, que perdeu a cobrança de um pênalti já nos acréscimos do segundo tempo, não tenha conseguido marcar gol na partida. “Do Gabriel, fiquei triste por ele não fazer gol, porque ele jogou muito. Estava torcendo até por ele individualmente.” Segundo o técnico, o quinto gol do Brasil, marcado por Willian, foi uma jogada ensaiada da seleção.

Tite também não revela quem vai começar a próxima partida. “Agora não sei no próximo jogo quem vai começar”, disse ele, sem confirmar se Éverton, que fez uma grande partida contra o Peru hoje, vai iniciar o jogo novamente no próximo desafio do Brasil.

Ele lembrou que a próxima fase da Copa América é uma fase de mata-mata, “dura”, onde quem perder está fora. Por isso, a seleção precisa continuar sendo consistente e ir buscando o ideal, acrescentou. “Uma equipe ideal vai se formando, se consolidando. E não pode se iludir por ter feito um grande jogo. Tem que ficar feliz sim, mas ter lucidez.”

A seleção brasileira volta a treinar na tarde deste domingo (23), a partir das 16h30, no Centro de Treinamento do São Paulo. À noite, a equipe viaja para Porto Alegre.

Gareca lamenta

Do outro lado, o técnico peruano, Gareca, lamentou a derrota de sua seleção e assumiu a responsabilidade pelo resultado. “Foi um golpe duro, e o máximo responsável por isso sou eu.” Para Gareca, o primeiro gol e, principalmente, o segundo do Brasil desestabilizaram a equipe peruana em campo. “O segundo gol foi uma fatalidade, e isso nos golpeou.”

Segundo o técnico, o Peru não esperava um resultado como este. “Não esperávamos isso. Mas aconteceu, e é doloroso para a gente”, lamentou. Sobre a Copa América, Gareca disse que o Peru ainda vai esperar pelo resultado dos outros jogos para ver se tem chance de se classificar entre os dois melhores terceiros colocados. “Já não dependemos de nós. Temos que esperar. É uma posição incômoda, mas temos que esperar.”

Gareca ainda pretende analisar mais friamente a derrota por goleada para o Brasil. “Temos que superar. Não podemos nos acomodar. Temos que analisar e voltar a encontrar o rumo. São resultados dolorosos”, afirnou o técnico. Ele disse acreditar que a seleção peruana possa corrigir os erros para que isso não volte a acontecer. “Confio que podemos fazer isso”, afirmou.