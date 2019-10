O Turismo Nacional encerrou sábado no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, a temporada 2019. Quem foi ao autódromo não se arrependeu. O espetáculo foi de alto nível, com belas disputas.

Pelo segundo ano consecutivo o cascavelense Felipe Carvalho é vice-campeão no Turismo Nacional. Ele se sagrou vice-campeão da Classe 1 A.

A definição do título começou logo na primeira prova. O mineiro Thiago Tambasco, adversário direto na luta pelo título com Felipe, venceu e Felipe terminou em quinto. Na segunda prova, nova vitória de Tambasco e Felipe não completou. Na terceira, outra vitória de Tambasco e Felipe foi o terceiro. Mas, correndo em casa, Felipe não poderia passar em branco. Ganhou a quarta prova e Tambasco foi o quarto. “Tivemos muitos problemas durante todo o fim de semana, Quebramos motor nos treinos da sexta e na primeira prova. Ganhei a quarta prova, mas logo após receber a bandeirada da vitória o motor foi para o espaço. Mas estou contente com o título de vice-campeão”, diz Felipe.

Caíto Carvalho, irmão de Felipe, também teve um fim de semana complicado, com problemas mecânicos nas quatro provas.

Bento/Caus

A dupla Paulo Bento/Edoli Caus, de Cascavel, competiu em duas classes. Na Super A, competindo com o Chevrolet Onix, eles foram quarto na primeira prova; quinto na segunda; sexo na terceira; e sétimo na quarta. Já na Classe 2 A, com um Chevrolet Celta, eles foram nono na primeira prova, décimo na segunda, nono na terceira, e segundo na quarta.

Outros cascavelenses

Cascavel ainda teve mais dois carros na etapa de encerramento da temporada, competindo na Classe 2A.

A dupla Marcelo Beux/Anderson Portes ficou em quarto na primeira prova, oitavo na segunda, 12º na terceira e não completou a quarta.

Já Thiago Klein bateu na primeira, não largou na segunda porque a equipe estava recuperando o carro; foi 13º na terceira e não completou a quarta.

Classificação final do Turismo Nacional

Classe 1 Super

Pos. Pilotos Pontos

1º) Gabriel Correa 385

2º) G. Magnabosco/Berlanda Júnior 355

3º) Gustavo Mascarenhas 339

4º) L. Freitas/W. Freitas 332

5º) R. Lima/E. Bueno 317

Classe 1A

1º) Thiago Tambasco 479

2º) Felipe Carvalho 383

3º) Peter Tubarão 294

4º) Geovane Mega 288

5º) A. Sermann/R. Tassi 234

Classe 1B

1º) Alexander Cê 465

2º) Lucas Bornemann 408

3º) André Jacob 378

4º) Rafael Colombari 363

Classe 2A

1º) Alê Souza 409

2º) Lamartine Pinotti 390

3º) Rafael Barranco 370

4º) J. P. Naumes/A. Nurnberg 348

5º) Fausto de Lucca 338

Classe 2B

1º) Edson Campana 451

2º) Edson Reis 451

3º) F. Tokunaga/P. H. Costa 207

Classe Sênior

1º) André Jacob 255

2º) Marcos Paioli 236

3º) Beto Pontes 223

Dez anos

A Coluna Bandeirada completa hoje nove anos no jornal O Paraná. É a única do Brasil diariamente na mídia impressa.

Continuam aqui

Terminada a temporada do Turismo Nacional, muitos pilotos e equipes permaneceram em Cascavel. Alguns irão disputar a Copa HB20 no próximo fim de semana, outros irão participar da penúltima etapa do Paranaense de Velocidade (Open da Cascavel de Ouro) nos dias 12 e 13 deste mês; e muitas equipes já deixaram seus carros em oficinas de parceiros visando à Cascavel de Ouro. Calcula-se que pelo menos 200 pessoas passarão o mês inteiro em Cascavel em função do automobilismo. Os hotéis agradecem.