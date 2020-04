Feira do pequeno produtor reabre em Toledo com as medidas de prevenção

Após a publicação do Decreto Municipal Nº 772/2020 autorizando com restrições o retorno de várias atividades comerciais, nesta quarta-feira (08) a Feira do Pequeno Produtor de Toledo retomou suas atividades no centro da cidade. Quem passou pelo local para comprar os produtos habituais se deparou com uma organização diferenciada. Fitas zebradas, máscaras e álcool 70% passaram a fazer parte do cenário.

O Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Lídio Michels, acompanhou a reabertura da Feira e conferiu de perto as mudanças realizadas. “A Feira está bem diferente, com várias medidas para garantir a segurança tanto dos feirantes, quanto dos consumidores. Esse foi um trabalho de dias, em parceria com a Secretaria de Saúde, para que pudéssemos chegar a um consenso viável para todos”, explica.

Foi diminuído o número de barracas para aumentar o espaço entre elas. Também foi realizado um “cercamento” com fitas zebradas delimitando o espaço da feira e onde pode haver a circulação de pessoas. Nas entradas da feira as pessoas estão recebendo álcool 70%, além de monitorarem o número de consumidores no espaço.

“Agora a nova proposta é as pessoas comprarem os produtos e levarem, não dá mais para consumir na própria feira. Recomendamos também que as pessoas adotem as suas próprias medidas de segurança, lavando bem os alimentos antes de consumir em casa”, complementou Lídio.

Segundo ele, apenas no Centro da cidade foi necessário reduzir o número de tendas devido ao espaço reduzido. Nos demais locais onde a feira é realizada está “tudo tranquilo”. Ainda ontem, no início da tarde, a Prefeitura realizou a limpeza e higienização da rua antes da instalação das barracas.

Aprovado

Os feirantes sentiram um movimento um pouco mais modesto, porém estão comemorando o retorno das atividades. “Nós adotamos máscaras, luvas, álcool 70%, afastamento dos clientes, mas o problema maior foi diminuir o número de barracas. Porém, tá melhor assim do que estarmos parados. Os clientes estão respeitando os limites. Minha mãe é a proprietária da barraca, mas como tem mais de 60 anos está de quarentena. Se todo mundo fizesse se conscientizar e fizer sua parte as coisas voltam logo ao normal”, relatou um dos feirantes, Cristiano Kawabara (43).