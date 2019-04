FCC x CCR – Empate em jogo histórico

O FC Cascavel deixou o jogo histórico com o Cascavel CR com um ponto na bagagem graças a um gol marcado aos 48min do segundo tempo, o que foi suficiente para a equipe comemorar a vaga na Série D do Brasileiro de 2020, apesar de ela precisar ser confirmada com a não classificação do Rio Branco à decisão geral do Campeonato Paranaense. O fato é que o time aurinegro novamente levou grande público ao Estádio Olímpico. Foram 4.138 pessoas registradas nas bilheterias. A comissão técnica comemorou o empate no apagar das luzes. “A sensação é de dever cumprido. Acho que de tudo que foi projetado, o principal era chegar à Série D. E a gente conseguiu. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao FC Cascavel por ter acreditado no meu trabalho. E a gente retribuiu conquistando a vaga tão sonhada. Fez a diferença acreditar até o fim. Todos estão de parabéns”, comemorou o técnico Paulo Foiani.