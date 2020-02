FC Cascavel vence PSTC fora de casa

O FC Cascavel teve um dia de conquistas inéditas neste domingo (2), em Cornélio Procópio. Pela 5ª rodada do Paranaense 2020, venceu o PSTC por 3 a 1, de virada, e chegou à quarta vitória consecutiva no campeonato, sua melhor sequência desde quando subiu para a elite do Estadual, em 2015.

O time da casa abriu o placar com Leandro logo aos 5min de jogo, mas os visitantes empataram ainda no primeiro tempo, com o Afonso, aos 39min. Na segunda etapa, Tocantins deu números finais ao jogo, com dois gols, aos 27min e aos 40min.

Com o triunfo, o time cascavelense assumiu a liderança do campeonato, ainda que momentaneamente, pois o ponteiro Athletico encerra a rodada durante a noite contra o Paraná Clube.

Na próxima rodada, no domingo (9), FC Cascavel e Athletico farão confronto direto pela liderança, às 16h, no Estádio Olímpico.