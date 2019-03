FC Cascavel tenta vitória inédita diante do Cianorte

Cascavel – Vindo de três derrotas consecutivas depois de ter terminado a 1ª Taça como semifinalista e com a melhor campanha na classificação geral, o FC Cascavel desafia o Cianorte em busca de reagir no campeonato e de uma vitória inédita, às 16h deste domingo, no Estádio Albino Turbay, pela 4ª rodada da 2ª Taça.

Será apenas o terceiro confronto oficial entre as equipes na elite do Estadual. Nos dois anteriores, o Leão do Vale não deixou a Serpente Aurinegra sequer pontuar. Em 2017 o Cianorte venceu em casa por 2 a 1 e no ano passado venceu por 2 a 0 em pleno Estádio Olímpico, pela 2ª Taça (Caio Júnior).

Desta vez as equipe chegam se conhecendo muito bem, pois disputaram dois amistosos na pré-temporada. Os resultados foram vitória cascavelense por 1 a 0 como visitante e empate por 1 a 1 no CT Ninho da Serpente.

Além disso, fazem o chamado jogo de seis pontos na busca por uma vaga na Série D do Brasileiro 2020. Para os donos da casa, a partida vale ainda manter vivas as chances de semifinal na 2ª Taça.