FC Cascavel empresta jogador para equipe do FC Tucson dos Estados Unidos

Iniciada no mês de janeiro de 2020, a negociação por empréstimo do lateral-esquerdo Elivelton Lima para a equipe do FC Tucson dos Estados Unidos, chegou ao fim da tarde de ontem, terça-feira (17). O jogador do Futebol Clube Cascavel viajou até o país na semana passada, onde realizou exames médicos antes de ser emprestado pela Serpente Aurinegra até o mês de novembro.

Em solo americano há alguns dias, Elivelton falou sobre a oportunidade e sobre sua adaptação. “Já faz alguns dias que estou aqui nos Estados Unidos, é um país legal, bem diferente do Brasil. Estou começando a me adaptar, mais ainda é cedo pra dizer que estou ambientado, é um idioma diferente, e outros costumes”.

O gerente-geral do FC Cascavel, Sebastião Marques, falou sobre a negociação entre as equipes. “O atleta despertou o interesse do FC Tucson, a partir daí começamos a conversar e correu tudo bem. Entendemos que seria uma boa oportunidade para ele. Esse tempo entre o começo e a finalização das negociações se deu devido ao início da USL League One, competição que ele irá disputar”.

“Estou motivado, quero aproveitar essa oportunidade que surgiu, mostrar minha qualidade e o jeito brasileiro de jogar. A expectativa é a melhor possível”, destacou Elivelton.