Farmácias São João chegam com nova proposta de atendimento

Uma das principais redes de farmácias do Brasil inaugurou ontem a primeira loja em Cascavel. Localizada na Avenida Tancredo Neves, perto da UPA Pediatria, a rede promete atendimento de excelência, preço bom e uma ampla estrutura de serviços para a população, a começar por um espaço especialmente montado para pessoas que desejem realizar o exame da covid-19.

A solenidade de inauguração contou com a presença de toda a diretoria do grupo, incluindo o presidente Pedro Brair, que falou sobre a chegada a Cascavel. “Fomos muito bem acolhidos pela comunidade logo na nossa chegada, para dar continuidade à nossa história e, principalmente, iniciar a história aqui, em Cascavel. Essa é nossa primeira loja de muitas, apostando na geração de empregos e apostando no crescimento dessa comunidade”, comentou.

Segundo ele, a rede tem um propósito: “Nós queremos ser diferentes. Além de produto, prazo, variedade, atendimento e serviço, trabalhamos para que as pessoas confiem no nosso trabalho, que é feito por mais de 12 mil colaboradores espalhados pelo Sul do País em mais de 720 lojas e em um grande centro de distribuição com propósito de bem atender e, realmente, cuidar da saúde”, acrescentou.

Covid-19

O teste de verificação para a covid-19 está disponível nas Farmácias São João e é feito de maneira rápida. Antes, contudo, é preciso fazer o agendamento pelo site sãojoãofarmacias.com.br ou entrar em contato pelo telefone, que também servirá para o atendimento de tele-entrega: 0800 870-7070.

Saiba mais:

Site: sãojoãofarmacias.com.br \ Fone: 0800 870-7070

Veja um pouco de como foi a inauguração da farmácia:

