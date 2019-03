Falha em projeto atrasa Escola da Transparência

Com 28 pedidos de impugnação, a licitação para a obra da Escola da Transparência teve que ser revogada pelo prefeito Leonaldo Paranhos (PSC). Embora estivesse marcada para o dia 11 de março, ou seja, semana passada, apenas ontem foi publicada a decisão em Diário Oficial.

O principal motivo que levou a interrupção do certame foi falha no projeto da obra estivada em R$ 9,1 milhões. Na planilha não estava contemplada a esquadria em vidro laminado temperado incolor – dez milímetros. Tal material estava previsto apenas no projeto arquitetônico. Para evitar solicitações de termos aditivos no futuro ou colocação de material não previsto, o Executivo municipal acatou o parecer assinado pelo procurador jurídico José Ricardo Messias.

O vidro deve ser o “grande charme” dessa obra justamente para que dê a conotação de transparência proposta e que vai até no nome da instituição.

Com uma estrutura com paredes de vidros – onde a comunidade poderá ver o que está acontecendo do lado de dentro -, a Escola da Transparência promete ser um modelo e uma referência da atual gestão.

A obra será erguida no Bairro Floresta. Do montante previsto, pelo menos R$ 4,5 milhões são provenientes da economia na compra de uniformes escolares em dois anos.

A meta da administração municipal é abrir as portas a partir do ano que vem, ano importante para quem tem como meta a reeleição. Para que isso seja possível, a Secretaria de Educação está acelerando as correções para que possa relançar o edital.