FAG é a instituição particular mais lembrada de Cascavel no Prêmio Impar

O Grupo RIC Paraná premiou as marcas preferidas e que têm maior afinidade com o público cascavelense, durante o evento do Prêmio Impar (Índice das Marcas de Preferência e Afinidade Regional). O Centro Universitário FAG novamente conquistou o primeiro lugar entre as Faculdades/Universidades Particulares mais lembradas de Cascavel, com 49,88%, a segunda colocada ficou com 24,19%.

A pesquisa, realizada em parceria com o Ibope Inteligência, revela o que os paranaenses têm como hábitos de consumo e, sobretudo, como as marcas são percebidas por seus clientes. Ao todo, foram premiadas 26 categorias. Na edição deste ano, foram entrevistadas 1260 pessoas em cinco cidades do Paraná, Maringá, Londrina, Cascavel, Toledo e Curitiba. A metodologia utilizada foi a pesquisa quantitativa e as entrevistas foram realizadas pessoalmente em domicílios previamente sorteados.

Quem representou a FAG na cerimônia de premiação foi o diretor-geral, professor Sérgio De Angelis. “O Centro FAG está presente no dia a dia da comunidade e esse reconhecimento de marca e alta afinidade sinalizam que, tanto o trabalho institucional, quanto de comunicação e publicidade, vêm sendo bem executado”, detalha. “Nosso planejamento contempla uma evolução ainda maior de todos esses índices. Eu atribuo o prêmio ao empenho da equipe de professores e colaboradores que, fazendo um bom trabalho, construiu uma trajetória de sucesso na região. A FAG é uma Instituição que preza pelo ensino de qualidade, se envolve com a sociedade e se preocupa com a comunidade, por isso aparece como uma referência”, ressalta a pró-reitora administrativa, Jaqueline Gurgacz Ferreira.