Faber-Castell oferece cursos online para divertir as crianças

Em função do fechamento das escolas e do isolamento sugerido pelo governo para o bem de todos, um dos principais dilemas enfrentados pelas famílias que têm de lidar com as crianças é o de criar atividades especiais para entreter e divertir essa turminha. Sem contar que grande parte da população tem uma rotina agitada, e, nesse momento, precisa se adaptar com a ideia de apenas ficar dentro de casa.

Pensando nisso, a Faber-Castell decidiu oferecer em sua plataforma de cursos online todos os cursos de desenho de forma totalmente gratuita.

Ao todo, são 17 opções, não só para as crianças, mas também para os adultos. “A partir dessa iniciativa, queremos contribuir com as famílias que hoje estão em casa, mas precisam buscar atividades de qualidade para crianças cujas aulas foram suspensas. Entendemos também que ficar em casa pode ser difícil para a maioria dos adultos, então abrimos todo o nosso portfólio de cursos online para que as pessoas tenham acesso a conteúdos diferentes, trabalhando a criatividade e conhecendo novas ferramentas”, afirma Marcelo Tabacchi, Presidente da Faber-Castell no Brasil.

Os cursos podem ser realizados de forma individual ou conjunta com os familiares, estimulando a interação entre todos. O objetivo é usar traços, desenhos e cores para estimular o pensamento criativo.

Materiais

Os materiais básicos indicados para os cursos online são lápis, borracha e lápis de cor. Mas a ideia é que, caso tenham vontade, os participantes incorporem outros itens às atividades.

Vale ressaltar que, além dos cursos online, a marca estará ainda mais ativa nas redes sociais, usando a hashtag #EmCasaComFaberCastell. Todos os dias conteúdos serão postados no Facebook e no Instagram com atividades mão na massa para aproveitar esse tempo em família. Esses mesmos conteúdos também estarão disponíveis na plataforma de curso online gratuitos.

Os cursos podem ser acessados na página da Faber Castell: https://cursos.faber-castell.com.br/i.

Confira a lista de cursos disponíveis:

Qualquer Forma é Qualquer Coisa

O ilustrador profissional Itamar Dutra usa uma didática simples e divertida para provar que um traço pode transformar-se em uma ilustração incrível, ensinando como desenhar rostos e personagens com formas geométricas e técnicas de colorir.

Play na Criatividade

Ensina a desenhar, por meio de exercícios dinâmicos e divertidos, que liberam a imaginação. Nos vídeos e tutoriais, o desenhista profissional Daniel Wu demonstra diversas técnicas para criar vilões, heróis e personagens diversos, a partir de um rabisco.

Criando Mundos

A artista Isadora Zeferino faz uma imersão artística no espaço sideral, fundo do mar e pré-história. Neste curso, o objetivo é aprender a criar planetas, colorir o oceano com técnicas de aquarela e viajar no tempo de uma maneira superdivertida.

Técnicas de Narrativa Visual

O grande artista Gabriel Picolo vai ensinar com exemplos práticos, as quatro categorias importantes para construir uma narrativa no desenho. Incluindo técnicas de contar histórias visuais com cores e muita expressão nos personagens.

Desenvolvimento de Personagens

O ilustrador e designer de personagens, Eduardo Vieira demonstrará como trabalhar o design de personagens para apresentar suas principais características físicas e emocionais com riqueza de detalhes e transmitir a sua história do jeito que você quiser.

Dicas de Desenho Realista

Um curso ideal para aqueles que querem aprender passo a passo para desenhar olhos, boca e nariz, compondo um rosto completo e harmonioso nos mínimos detalhes. O ilustrador Hiago Silva ensina técnicas de como desenhar cabelos com movimento e peles com textura realistas.

Transformando Retratos em Desenhos

Neste curso, o professor Julio Cesar dá dicas para transformar um retrato real em um desenho cartoon, estilizando o traço sem perder as características marcantes da fisionomia.

Criando Personagens para Animação

Uma opção interessante para quem quer aperfeiçoar as habilidades durante o processo de criação dos personagens. O conteúdo inclui técnicas inovadoras de animação, além de cores e formas.

Dicas de Composição

A ilustradora e quadrinista Rebeca Prado ensinaá como aplicar o Gestalt, um conceito da psicologia relacionado à percepção das formas de uma imagem, para melhorar a composição percebida nos desenhos.

Galáxias em Aquarela

Ao aprender a trabalhar com aquarela, os participantes poderão ir além nas suas criações e até criar o sistema solar. Neste curso, o ilustrador Rodrigo Falco ensina técnicas de aquarela para colorir planetas e astronautas fantásticos.

Técnica Mista com Aquarela

Para quem gosta de Aquarela, a desenhista Sabrina Eras ensina como misturar lápis de cor e canetinha para finalizar desenhos usando diferentes técnicas.

Lettering Básico

A artista especializada em lettering Monique Silva vai ensinar os princípios básicos dos letterings e suas infinitas possibilidades. Descubra as diferenças entre tipografia, caligrafia, lettering, variações de traços, composições de letras e muito mais!

Lettering Avançado

No módulo avançado do curso de lettering, Monique Silva ensina com mais profundidade variações de pautas, letras, composições e novos alfabetos. E, ao fim do curso, todos podem apresentar dois projetos com os seus letterings.

Desenho com Emoções

Neste curso com Kanton, o aluno será estimulado a colocar mais paixão e emoção em seus desenhos, usando cores e formas. Aprenda a enriquecer seus personagens com diferentes expressões.

Criatividade nas Redes Sociais

Para quem é apaixonado por internet, Kanton dá várias dicas de como usar as redes sociais com criatividade e de uma maneira mais divertida. Aprenderá a criar gifs, stories criativos, stickers e muito mais!

Criaturas Fantásticas

Embarque no universo dos seres fantásticos e aprenda com o artista Leo Conceição, técnicas para desenhar animais surreais e monstros apenas vistos nos filmes de fantasias. Um curso para exercitar a imaginação e criar histórias incríveis!

Monstros Incríveis

O artista Leo Conceição ensinará como criar monstros e misturar espécies de animais para fazer desenhos fantásticos. Neste curso, se aprende também técnicas com lápis de cor, usando detalhes de luz e sombra.