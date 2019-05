Expo Palotina 2019 atraiu grande público e é considerada um sucesso

Fotos: Next Vídeos e Assessoria

Vista do Parque de Exposições João Leopoldo Jacomel palco da Expo Palotina 2019 — Fotos: Next Vídeos e Assessoria

Palotina – A edição 2019 da Expo Palotina, realizada no período de 16 a 19, foi coroada de êxito. O evento contou com uma programação diversificada que atraiu milhares de pessoas ao Parque de Exposições João Leopoldo Jacomel. Foram realizados cinco shows, sendo que na abertura aconteceu show com a dupla Maiara e Maraisa na Arena de Eventos, reunindo mais de 10 mil pessoas ao primeiro dia da festa. Outros quatro shows aconteceram em espaço fechado e igualmente envolveram um grande público. Apresentaram-se na Expo Palotina Lucas Lucco, Marcos & Belutti; Pedro Paulo & Alex e Cácio & Marcos.

Como já é tradição na Expo Palotina, a atração infantil realizada no domingo foi bastante prestigiada. Foi realizada a adaptação teatral do sucesso do cinema “Toy Story”.

O rodeio em touros, comandado pelo locutor Marco Brasil, levou um grande público à Arena de Eventos em três noites.

A Expo Palotina foi promovida pelo Conselho Gestor, formado por 54 entidades e prefeitura, com apoio da Câmara de Vereadores e patrocínio das empresas Sicredi, C.Vale, O.frasson, Cerpa, Equagril, Sanepar e MA Máquinas.

A programação foi marcada por Exposição Comercial, Industrial e de Serviços, que oportunizou aos visitantes diversas opções em produtos e serviços, desde roupas e acessórios a veículos, caminhões, máquinas e implementos agrícolas.

O Espaço Cultural oportunizou a apresentação de talentos locais nas áreas de música e dança. A Expo Palotina também contou com o Espaço Educação e Artes com apresentações dirigidas às crianças, principalmente contação de histórias.

Também foi destaque na Expo Palotina a Exposição de Animais, com enfoque para cadeias produtivas do Município, entre elas a bovinocultura de leite e a suinocultura.

O Torneio Leiteiro mostrou o potencial palotinense neste setor. Os visitantes contaram ainda com Parque de Diversões, Praça de Alimentação, Festival da Cerveja Artesanal, Exposição de Carros Antigos, Parque de Diversões, Prova do Tambor, Mostra de Cursos da UFPR e Fórum Técnico Agropecuário.

Avaliação

O presidente do Conselho Gestor, Leandro Belarmino, avaliou que a Expo Palotina atingiu os objetivos que era proporcionar uma programação diversificada para atender o público local e regional: “Nossa avaliação é de que a Expo Palotina aconteceu conforme o programado. Agradecemos a todas as pessoas que ajudaram a consolidar essa festa tão importante para o Município. Agradecemos também nossos visitantes por acreditarem e prestigiarem o evento; nossos patrocinadores e expositores. O sucesso da festa é resultado da junção de esforços”, destacou.

Para o prefeito Jucenir Stentzler o esforço conjunto proporcionou bons resultados, consolidando a Expo Palotina 2019 como uma das maiores e melhores: “Todos que se envolveram nesse grande evento estão de parabéns”, enalteceu o prefeito.