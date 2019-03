Ex-ministro da Previdência estará em Cascavel neste sábado (23)

No dia 23 de março, no auditório da Unioeste campus Cascavel, o Coletivo de Formação Sindical e Popular promoverá o evento, “Reforma da Previdência – Financeirização da Economia e Degradação Social”, que será conduzido pelo funcionário de carreira do INSS e ex-ministro da Previdência Social Carlos Eduardo Gabas (2010 -2011 e 2015). O evento dá início à programação do Ciclo de Debates Sindical e Popular, que acontecerá através de nove encontros ao longo do ano de 2019.

“Queremos convidar a todos e todas para este debate, que terá a presença do Ex-Ministro da Previdência do Governo de Dilma Rousseff, Carlos Eduardo Gabas. Essa reforma não só atinge, como é extremamente nociva a todos os trabalhadores. Todos terão que trabalhar mais, terão aumento na alíquota de contribuição e redução dos benefícios. Se for aprovada nessas condições, cerca de 60% dos trabalhadores não conseguirá se aposentar. Não resta dúvida de que se trata apenas de mais um grande e covarde ataque aos trabalhadores. Por isso, é importante participar desse debate, nos unirmos, fortalecer as lutas e impedir essa desastrosa reforma”, destaca o coordenador do Coletivo e professor da Unioeste, Paulino José Orso.

Carlos Eduardo Gabas

Carlos Eduardo Gabas, servidor de carreira do INSS, foi ministro da Previdência Social do Brasil, entre março de 2010 e janeiro de 2011 e entre janeiro e outubro de 2015. É bacharel em ciências contábeis pelo Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium (UniSALESIANO) de Araçatuba e pós-graduado em Gestão de Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá em Alcalá de Henares, na Espanha.

Entenda

A PEC 06/2019 é uma proposta do executivo, apresentada em fevereiro deste ano, que tem como objetivo modificar o sistema de previdência social, estabelecer regras de transição e disposições transitórias. Atualmente a proposta está aguardando designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados.

Para que a reforma da previdência se concretize, a PEC 06/2019 precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, por no mínimo 308 deputados federais e 49 senadores, em dois turnos de votação. As datas para as votações ainda não foram definidas.