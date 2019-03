Evento destaca ações de combate à violência contra a mulher

Em 2018, só entre os meses de janeiro a julho, foram registrados no Ligue 180, canal de denúncias do governo federal, perto de 80 mil casos de violência contra mulher em todo país. Desses, 994 tratam de mortes e 63.111 de violência doméstica. Para buscar a redução de índices como esses, o Ministério Público do Paraná promove em Curitiba, no dia 22 de março, o seminário “A atuação do MPPR no enfrentamento à violência de gênero contra a mulher”.

Organizado pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos do MPPR (Ministério Público do Paraná), por meio do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero (Nupige), o encontro é dirigido a membros e servidores do MP e operadores do Direito, mas também é aberto ao público geral que tem interesse na matéria. “O combate à violência contra a mulher é uma ação que deve envolver a todos, desde as autoridades que enfrentam diretamente a questão, como promotores de Justiça, juízes e policiais, até representantes do legislativo e executivo e a população em geral. É um tema que afeta toda a sociedade”, afirma a promotora de Justiça Ana Carolina Pinto Franceschi, uma das responsáveis pelo evento, que recebe apoio da Escola Superior do MPPR.

A promotora conta que durante o seminário serão expostos trabalhos realizados por agentes do MPPR que contemplam diversas questões ligadas ao enfrentamento da violência de gênero, como iniciativas dirigidas à prevenção de atos de violência (com o estímulo à criação de redes de proteção à mulher nos municípios), práticas restaurativas (como o desenvolvimento de programas de reabilitação de agressores) e também a atuação criminal dos promotores de Justiça em casos de feminicídio. “Nossa intenção é apresentar projetos práticos e viáveis, que têm se mostrado eficientes nas cidades em que estão instalados e que podem contribuir em muito para a redução dos índices de violência doméstica e de feminicídio”, diz Ana Carolina.

Feminicídio no Paraná – Conforme dados do Sistema PRO-MP, do MPPR, levantados pelo Nupige, foram instaurados no Ministério Público do Paraná de 2015 até o dia 15 de março deste ano 693 inquéritos policiais referentes a feminicídios e oferecidas 592 denúncias criminais ligadas a esse tipo de crime. Só na capital, no mesmo período, são 73 inquéritos abertos e 56 denúncias propostas.

Serviço

O encontro “A atuação do MPPR no enfrentamento à violência de gênero contra a mulher” será promovido no Auditório Ary Florêncio Guimarães, Sede MPPR – Bloco I (Rua Marechal Hermes, 751, Centro Cívico, Curitiba), das 9 horas às 18 horas. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. Inscrições e a íntegra da programação podem ser acessadas aqui.

Saiba mais

Acesse aqui o primeiro relatório semestral de 2018 da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, último balanço oficial sobre o tema divulgado pelo governo federal.