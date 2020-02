Estação da Cidadania toma forma e deixa antigo Terminal Leste revitalizado

As obras no antigo Terminal de Transbordo Leste não param. Os serviços estão acelerados para entregar um novo espaço para os cascavelenses o mais breve possível. No local, pouco restou da estrutura do terminal, que agora sai de cena para dar vez ao inédito Espaço da Cidadania de Cascavel.

O projeto da obra surgiu como uma estratégia para aproveitar melhor os recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Isso porque no projeto do PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado) estava prevista a demolição do Terminal, com o custo estimado de R$ 450 mil, incluindo nivelamento e a retirada dos materiais. Ao invés disso, optou-se pela construção do Espaço da Cidadania, que é muito mais vantajoso para comunidade e está custando praticamente o mesmo valor: R$ 467.948,29. Dessa forma, a demolição ficou no passado para dar um ambiente a mais de lazer e serviços à população.

Conforme o presidente da Fundetec, Alcione Gomes, a obra deverá ser entregue à comunidade nos próximos dias, uma vez que os detalhes, como pintura, já estão sendo finalizados. No espaço, já é possível ver os brinquedos do parquinho; construído em cima da grama sintética, pista de caminhada, jardim e pinturas artísticas; que deixaram o lugar muito mais bonito para os cascavelenses. “Outros processos estão em andamento. Um desses é o projeto de concessão de serviços de bicicletas compartilhadas, pois será instalada uma estação naquele local. Além disso, estão previstos vários tipos de serviços à comunidade. A ideia é fazer também uma permissão de uso para uma lanchonete, assim a empresa que conseguir esse benefício, via edital, possa fazer manutenção do local, com limpeza dos espaços e dos banheiros, que é hoje um grande problema da cidade, uma vez que tem muito vandalismo” detalha Alcione Gomes.