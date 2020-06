Esplanada. Shoppings no vermelho, exército e  fuga do Brasil

Shoppings no vermelho

A reabertura de shoppings em várias cidades do País tem revelado cenário desanimador para o setor. A ALSHOP, a maior associação de lojistas de shoppings do Brasil – presentes em cerca de 300 unidades – revela à Coluna que até 20% das 105 mil lojas da sua carteira estão em processo de fechamento ou já foram fechadas diante da crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus. Isso significa mais de 120 mil desempregados na praça desde março, segundo pesquisa da entidade com suas associadas. A Abrasce, a gigante associação de donos de shoppings, não passou seus números.

Exército voa

O Exército Brasileiro vai realizar um sonho, o de ter sua própria frota aérea para apoio a tropa e logística em operações – hoje o EB precisa do apoio da FAB.

Exército voa 2

O presidente Jair Bolsonaro assinou o Decreto 10.386, determinando que Marinha e Aeronáutica elaborem cooperação para a reestruturação da aviação do Exército.

Adeus, Disney?

A Embaixada dos Estados Unidos já recebeu dezenas de telefonemas de denúncias com nomes de militantes e apoiadores do Antifas no Brasil. Como notório, o grupo foi enquadrado como terrorista pelo presidente Donald Trump.

Brazuca

O brasileiro Danilo Sena, pernambucano há 20 anos radicado nos EUA, se elegeu ontem deputado pelo Estado de Massachusetts, pelo Partido Democrata. Obteve 4.226 votos. Foi eleito por seis distritos, na região polarizada pela cidade de Boston. É a primeira vez que um brasileiro ganha essa posição no Estado.

Te cuida, Frota

O advogado Paulo César de Faria, de Brasília, e outros sete signatários representaram na Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP). Requerem que o MPF investigue suposto crime de incitação à violência nos posts do parlamentar nas redes sociais sobre os protestos nas ruas.

Mapa astral

O mapa astral de junho para o prefeito Geraldo Júlio, do Recife, prevê dias nebulosos. Além do desafio de explicar ao povo que foi legal a compra supostamente superfaturada de 500 respiradores por R$ 11 milhões, de uma empresa veterinária (!), terá que diminuir a tensão dentro do PSB municipal, em ano eleitoral.

Mapa judicial

Não bastasse esse cenário, o irmão do saudoso Eduardo Campos, o advogado Antônio Campos anda quieto e provoca tensão nos socialistas. Seu depoimento bomba sobre supostas irregularidades da cúpula do PSB em Pernambuco está em segredo de justiça.

Imparcial?

Conselheiros da Agência Nacional do Petróleo estão estupefatos com a ousadia bajuladora de repórter que venceu o Prêmio Plural de Jornalismo 2019 e conota estar a serviço da entidade que o condecorou. Ele produz reportagem para denegrir a imagem da ANP, que autorizou recentemente projeto inovador para o mercado de combustíveis.

É que…

…O projeto contraria os interesses das distribuidoras de combustíveis, que estavam à frente da Plural e foram condenadas pelo Cade pela prática de cartel.

Fui!

Um empresário radicado no Rio de Janeiro há anos desistiu, nesse baixo astral político-policial-econômico que vive a cidade. Está vendendo seus negócios e prepara a mudança para o exterior.

Brasileiros…

Levantamento da GS Ciência do Consumo sobre expectativas do consumidor pós-pandemia revela que 38,7% dos 454 entrevistados de todo o País estão pouco seguros em frequentar locais públicos e 35,9% estão seguros. A despeito, bares e restaurantes serão os locais mais procurados. Mais de 80% continuarão a comprar via canais digitais.

Referência

Macapá tornou-se referência em saúde na Região Norte, procurada por muitos pacientes de outros estados para tratamentos nos hospitais Sarah (reabilitação) e de Amor (combate ao câncer).