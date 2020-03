Esplanada: Palácio Quatro Estrelas, golpe e site assanhado

Palácio Quatro Estrelas

Mais um general do Exército vai ocupar alto posto no Palácio do Planalto. Sergio José Pereira foi nomeado pelo ministro-chefe da Casa Civil da Presidência, general Braga Netto, para o comando da secretaria-executiva do órgão. Pereira irá substituir o delegado da Polícia Federal Marcos Paulo Cardoso Coelho da Silva, nomeado há menos de um mês pelo ex-ministro da pasta Onyx Lorenzoni. O cargo também fora ocupado por José Vicente Santini, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro após usar um jato da FAB para uma viagem de Davos para Nova Déli, enquanto ministros veteranos seguiram de voo comercial em classe econômica.

Da turma

O general Sergio José Pereira integrou a equipe de Braga Netto durante a intervenção federal do Governo Michel Temer na segurança pública do Rio de Janeiro.

Guerra nas ruas

Bolsonaristas fixaram faixas em viadutos de Fortaleza com as fotos de Ciro e Cid Gomes e as frases “Debi & Loide”.

***Amém e Adeus

Três mulheres vestidas de freiras pedem doações num semáforo, à noite, no Bairro Sudoeste em Brasília. Não são reconhecidas pela Igreja Católica.

Vídeo caseiro 1

O PCdoB cobra do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, esclarecimentos sobre a participação de comissionado da Embratur na divulgação de vídeo convocando manifestação contra o Congresso e o STF para o dia 15. No requerimento, a deputada Alice Portugal (BA) cita que a narração foi feita pelo coordenador-geral de publicidade da Embratur, Silvio Santos Nascimento, nomeado para o cargo na gestão de Bolsonaro.

Vídeo caseiro 2

Para a deputada, “o fato de a locução ter sido gravada por alguém que ocupa cargo comissionado no governo federal é mais uma evidência do envolvimento do presidente na convocação das manifestações”.

Golpe

A Receita Federal identificou novo golpe com uso do nome do órgão. Trata-se de notificação postal falsa em que se exige pagamento de suposto Imposto Verificador de Score Concretizado, tributo inexistente. A mensagem, segundo a Receita, atinge pessoas interessadas em aumentar a pontuação em “cadastros de bons pagadores”.

Golpe 2

Além do logotipo da Receita, os golpistas utilizam indevidamente o nome de um auditor-fiscal, cuja assinatura é falsificada. A Receita reitera que não fornece dados bancários para o recolhimento de tributos federais via depósito ou transferência.

***Carioca-mineirinho

Eduardo Paes vai, quieto e devagarinho, articulando sua candidatura à Prefeitura do Rio, a qual já comandou. Conversou com a direção do Patriota, na terça-feira.

Site assanhado

Um outdoor chama atenção na via L4 Sul, em Brasília, perto do zoo. Nele, há fotos do presidente americano, Donald Trump, e sua esposa, com a frase: “Infeliz no casamento, mas divórcio não é opção”. Aparece o endereço de um site, acredite, para mulheres casadas que desejam se aventurar em adultério.

***Dupla decidida

Renata Campos, viúva de Eduardo, e o governador Paulo Câmara vão apoiar Pedro Mendes, recém-filiado ao PSB, para a disputa à Prefeitura do Recife. Cargo que o irmão do ex-governador Antônio Campos, agora rompido com eles, sempre cobiçou.

Elas e o clima

Doze prefeitas participaram ontem em Brasília de encontro sobre mudanças climáticas intitulado “Prefeitas Brasileiras na Vanguarda da Ação Climática”. A ocasião marcou a primeira adesão coletiva das prefeituras ao Pacto Global de Prefeitos para o Clima e a Energia no País.