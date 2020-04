Esplanada: Facada em Jair, Acervo memorável, Violência cresce,

Eleições 2020

A maioria da população é a favor do adiamento das eleições municipais de outubro para dezembro deste ano, por causa da pandemia do coronavírus, mostra sondagem nacional da Paraná Pesquisas encomendada pela Coluna. De acordo com o levantamento, 55,6% dos entrevistados são a favor da mudança de mês, e 37,8% são contra – 6,6% não souberam responder. No recorte por regiões, o Sul lidera o índice a favor da alteração da data, com 60,3% a favor (32,9% contra), seguido de Sudeste (56,4% sim, e 38% contra), Nordeste (53,5% sim, e 39,7% contra) e Norte/Centro-Oeste (52,5%, e 38,7% contra). A Paraná ouviu 2.364 cidadãos, acima de 16 anos, em 205 cidades de todos os Estados e DF, entre 25 a 27 de abril. A margem de erro é de 2%. Veja detalhes no site da Coluna.

Facada em Jair

Novo personagem na investigação da PF sobre a facada em Jair Bolsonaro. Chamado de “Luciano Mergulhador”, ele teve contato com Adélio Bispo antes do atentado, e depôs em Florianópolis anteontem. Adélio teria citado contato com Jean Wyllys.

Proteção

Os advogados de Luciano impetraram no Ministério dos Direitos Humanos requerimento para inclui-lo no programa de proteção à testemunha. E terá.

Chamado

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) apresentou requerimento para convidar o ex-deputado federal Jean Wyllys a voltar ao Brasil e depor no Senado.

Violência cresce

Cresceram os números de homicídio doloso nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo no mês de março, em relação a fevereiro, conforme levantou a reportagem com dados oficiais das secretarias. Rio de Janeiro registrou 372 homicídios em março, contra 323 no mês anterior; São Paulo contabilizou 210 em fevereiro e 285 mês passado.

Direção de risco

Já os “homicídios culposos de trânsito” caíram nos dois estados – pode-se levar em conta a significativa redução de tráfego por causa da quarentena. No Rio, foram 145 em fevereiro e 126 em março. No Estado paulista, números bem menores: 15 em março, contra 24 no mês anterior.

Tá explicado

O festival de anúncios precipitados de autoridades sobre remédios milagrosos para cura contra coronavírus é resultado de fortes dosagens de lobby de diferentes laboratórios farmacêuticos com acessos ao presidente e ministros da Esplanada. Nenhum deles vingou ainda, mas é mostra o apetite por bilhões de reais em contratos.

Caixa de entrada…

Em mensagem por e-mail a policiais e delegados, na terça-feira, o delegado Alexandre Ramagem espalhou um release com 9 parágrafos sobre seu currículo técnico, a fim de dissociar sua imagem à amizade com filhos do presidente Bolsonaro. Pelo visto, o e-mail não chegou aos ministros do STF. Ou o ministro Alexandre Moraes deu de ombros

… e Lixeira

A decisão do ministro Moraes de barrar a nomeação de Ramagem foi para lembrar que a Polícia Federal não é polícia presidencial. É Polícia Judiciária do Estado brasileiro, não de Governo. Independente do Palácio e independentemente de quem for o inquilino.

Palco montado…

Há um lobby forte de senadores donos de hotéis e motéis no plenário na tentativa de aprovar um projeto de lei que derruba cobrança de direitos autorais de músicas nos estabelecimentos, pagos por lei ao Ecad.

…e som na caixa

A turma do palco descobriu a tempo e faz pressão para derrubar o projeto. Os músicos Nasi, do Ira!, Jota Quest, Caetano Veloso e Roberto Frejat, entre outros, subiram o tom e mobilizam uma boa bancada para barrar a maracutaia.

Bênçãos forçadas

A deputada federal Marília Arraes vai definir até domingo sua eventual chapa para disputar a Prefeitura do Recife. Foi rifada duas vezes, em campanhas anteriores, pelo próprio partido com aval de Lula da Silva – que este ano preferiu não se meter.

Acervo memorável

O ex-senador Heráclito Fortes passou no Restaurante Piantella ontem, que fechou as portas de vez, e comprou dezenas de fotos históricas de autoria de Orlando Brito, molduradas pelo proprietário Roberto Peres, que adornavam as paredes.

Aliás…

…o classudo e decano mobiliário do Piantella está à venda a bons preços. As poltronas de couro verde-petróleo do bar, as mesas redondas de centro e outras preciosidades.