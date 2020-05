Esplanada. Educação sofre, batalha dos docentes e boiada passando

Educação sofre

Há duas constatações nessa pandemia que atingiu em cheio o ensino superior. O ministro Abraham Weintraub, mais preocupado em se defender na Justiça por sua verborragia figadal, deixa o Ministério da Educação sangrar e perdeu o controle, sem condições de continuar no cargo – o Enem foi para a UTI. E as universidades federais, sem qualquer planejamento para aulas on-line – estudam há 70 dias como dar aulas virtuais -, se blindam nos fortes sindicatos ligados a partidos políticos para manter a inépcia da grade curricular. A turma que nas redes sociais ironiza quem os conclama a soluções é a mesma que paralisou as federais por motivação política, após o impeachment de Dilma Rousseff (PT), e deixou centenas de milhares de alunos sem aulas por quatro meses em 2016, em protesto pela posse de Michel Temer.

Batalha dos docentes

Não se toma, aqui, a parte pelo todo. A maioria dos professores das federais é compromissada com alunos e a educação, e sofre resistência de colegas partidarizados.

Boiada passando…

Weintraub seguiu conselho do seu colega Salles (Meio Ambiente) no circo da reunião de abril. Na surdina, sem avisar e sem debater versão final com universidades e institutos federais, mandou para Congresso o programa Future-se.

…atropelando a turma

O projeto apelidado de “Fatura-se” já foi rechaçado pela maioria das instituições, mas, enquanto balança no cargo no MEC, crava que será seu “legado”.

Senai respira

A despeito dos cortes do governo federal para o Sistema S, os alunos de unidades do Senai arregaçaram as mangas. Conseguiram consertar 1.016 ventiladores pulmonares que estavam parados em hospitais públicos, e os distribuíram para 223 cidades. O trabalho foi feito em 39 postos do Senai em 20 estados.

Tem mais

O Senai recebeu 3.151 respiradores, dos quais 1.351 estão em manutenção e 189 passam por calibração, última etapa antes da devolução ao serviço de saúde.

Pioneira

A UFBA realiza hoje um congresso virtual de tema pertinente em tempos estranhos: “Ser gay de interior – vivências, existências e resistências político-afetivas”.

O Pai

Um dos médicos do grupo de elite do governo de São Paulo no combate ao coronavírus é Marcos Boulos, pai do presidenciável Guilherme Boulos (PSOL). Em tempo, vem a ser um dos mais conceituados epidemiologistas de SP.

Na reza forte

Uma sondagem da Paraná Pesquisas em Goiás mostra que, no Estado, o governador Ronaldo Caiado e o presidente Jair Bolsonaro estão bem avaliados, mas principalmente amparados pelo apoio dos cristãos (evangélicos e católicos).

***Dom Sérgio

A Arquidiocese de Brasília celebra amanhã missa de despedida do Cardeal Dom Sérgio da Rocha. Após 9 anos na capital, foi nomeado novo Arcebispo de Salvador, na Bahia.

A celebração será transmitida pelas redes sociais a partir das 10h30. A posse em Salvador é dia 5 de junho.

Treino com máscara

Prefeitura de Goiânia e Clubes de Futebol assinaram ontem protocolo inédito para a retomada dos treinos na segunda-feira, dia 1º. Mas o esforço físico dos atletas será dobrado. Terão de usar máscaras. Também em campo e vestuário o uso de álcool em gel. O diretor de Comunicação do Vila Nova, Romário Policarpo, já foi procurado por times de outros estados para compartilhar os termos do acordo.

MERCADO

Surpresa

A reabertura dos shoppings em Brasília foi morna na quarta-feira, mas com algumas surpresas desagradáveis para os consumidores. No Conjunto Nacional, a Livraria Saraiva fechou sua loja.

Cenário triste

A maioria das lojas nos shoppings de Brasília não abriu quarta nem ontem. O patrão não quer arriscar pagar o funcionário, e até o vale-transporte pesa nesse cenário. Para piorar, o povo ficou em casa. Os corredores estão vazios.

Correção

Erro da pressa, ontem, mas erro. Troquei uma lei citada no abre. Em lugar da Lei 8.112, a certa é a 12.850. E o certo é Parágrafo 1º e 7º da mesma, no contexto publicado, em lugar de “Artigos”. Desculpas ao leitor.