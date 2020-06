Esplanada. Cerco oficial, fique em casa e sem provas

Cerco oficial

O deputado federal Carlos Jordy (PSL-RJ) quer incluir os grupos antifascistas – que ganharam notoriedade nas ruas de São Paulo e Rio de Janeiro no fim de semana – entre as facções terroristas. É o que prevê o Projeto de Lei 3083/20, que dá nova redação ao Art. 2º e ao respectivo §2º, da Lei 13.260, que disciplina o terrorismo. O congressista, que tem o apoio da bancada conservadora de direita da Casa, pretende que o presidente Jair Bolsonaro siga a linha do aliado norte-americano Donald Trump.

Jogada

Um especialista em desenvolvimento de programas da Dataprev foi contatado pelo Ministério do Turismo para orientar como será o sistema para os cassinos.

Fique me casa

A situação da pandemia é tensa na Bahia; a Prefeitura de Porto Seguro decretou toque de recolher até dia 9 de junho, entre as 18h e as 5h. Vale para a cidade e os distritos praianos.

Sai pra lá

O DEM quer distância da polícia. Expulsou Sara Winter, diante das ameaças ao STF e da intimação pela PF. A ex-feminista pró-aborto até ontem à noite era bolsonarista católica.

Peso do malhete

Uma sentença judicial surreal pegou de surpresa advogados de defesa de um shopping na região metropolitana de Belo Horizonte. Um casal homossexual ganhou ação de indenização de R$ 8 mil, na 1ª instância, após acusar seguranças do estabelecimento de expulsá-los porque trocavam carícias no ambiente.

Sem provas

O casal não apresentou uma prova sequer. Não há filmagem do local do episódio. Para o juiz, a ré (empresa) acusada é quem deveria provar sua inocência.

Que pandemia?!

O funcionalismo público não quer ficar sem aumento, mesmo diante da crise na saúde e na economia. A Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital e entidades parceiras vão impetrar três Ações Diretas de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para contestar dispositivos da lei de socorro a estados e municípios.

É com plenário

A turma deve ficar sem reajuste salarial até 2021, conforme decisão do ministro da Economia, Paulo Guedes, e avalizado pelo presidente Jair Bolsonaro. A derrubada do veto, ou não, está nas mãos do Congresso Nacional.

Padrinho

O deputado Marcus Vinicius Neskau, que retomou a cadeira na Assembleia do Rio de Janeiro, já foi genro do todo-poderoso do PTB Roberto Jefferson.

Minoria…

Para marcar posição sobre a morte do americano George Floyd, numa Câmara em que apenas 4% são negros, o deputado federal Dr. Luizinho (PP-RJ) passou a presidência da Comissão Externa do Coronavírus ontem, por um dia, para o colega baiano Antônio Brito (PSD) – ele está entre os 21 deputados que se declaram negros.

…e Maioria

Outros 104 deputados federais se declaram pardos e 388, brancos.

Visitas

Em uma semana, a Polícia Federal passou duas vezes na Prefeitura do Recife em busca de irregularidades na compra de respiradores pagos e não utilizados. A prefeitura desmente, diz que já desfez o contrato e está à disposição da PF.

Em tempo

O deputado federal João Campos foi dos poucos do PSB a prestar solidariedade direta e nas redes sociais ao prefeito Geraldo Júlio.