Espetáculo reforça a magia do Natal do Gramadão de Itaipu, neste sábado (14)

Decorado para as festas de fim de ano, o Gramadão de Itaipu, na Vila A, trará ao público mais atrações gratuitas que reforçam a magia do Natal, neste sábado (14). Todos estão convidados, moradores e turistas.

A partir das 19h, as bandas do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado e da Guarda Mirim de Foz abrem o evento com um repertório de canções natalinas. Na sequência, o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, e o prefeito Chico Brasileiro, dão as boas-vindas ao público.

Depois de encantar os espectadores na abertura do Natal de Foz, na quarta-feira (11), a companhia Felchak Produções, de Guarapuava (PR), volta ao palco do Gramadão, a partir das 20h. Desta vez, com o show “O Natal está no ar”, diferente daquele apresentado nessa semana em Foz.

O espetáculo narra a história de uma avó e seu neto em uma viagem pelas estrelas, tendo como pano de fundo o Natal. O enredo será apresentado por atores e bailarinos com o uso de malabares e coreografias aéreas. Ao final, haverá queima de fogos.

De luzes e cores

No sábado, quem passar pelo Gramadão também poderá conferir a decoração natalina montada no espaço, integrado à programação do Natal de Foz, que segue até 6 de janeiro (com um intervalo entre os dias 24 e 26 de dezembro).

No local, estão instalados três pinheiros gigantes, com mais de 17 metros; uma bola de Natal com seis metros de diâmetro – onde os visitantes podem entrar para fazerem suas fotos. Postes e árvores foram iluminados com bolas de luzes e leds que formam um efeito de cascata.

O Natal de Foz é uma realização da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Fundação Cultural, com patrocínio de Itaipu Binacional, Eletromil, Produssom, apoio institucional do Foztrans, Guarda Municipal, Polícia Militar e apoio da Solutudo, Rede Regional de Cultura e Patrimônio da BP3 e Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros.

As atrações ocorrem no Gramadão e na Praça da Paz, onde está montada a Casa do Papai Noel, além de uma série de árvores – incluindo a maior da cidade, com 28 metros de altura. Para ver a programação completa, acesse o site nataldefoz.com.br.