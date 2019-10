Espaço ApaeXonados:  Materiais adaptados por professores ajudam no desenvolvimento de alunos

Com a ajuda de materiais adaptados confeccionados por professores, a Apae de Cascavel tem alcançado resultados expressivos em relação à evolução intelectual e motora dos 140 alunos envolvendo da Pré-Escola e no Ensino Fundamental.

A coordenadora da Educação Infantil da Escola Luiz Pasternak, da Apae de Cascavel, Pedra Marlene Mistura, conta que o estímulo sensorial vai até os três anos de idade na estimulação essencial “e para que um bom trabalho seja feito com possibilidades futuras de colher resultados positivos, confeccionamos e adaptamos boa parte do conteúdo aos alunos, seguindo a metodologia de trabalho em sala de aula a ser aplicada pelo professor”.

Os conteúdos adaptados contribuem para a coordenação motora fina, percepções sensoriais, estímulo pelas cores e formas e livros de histórias. “São vários materiais que nos possibilitam trabalhar as áreas cognitiva e motora do desenvolvimento global”.

O setor também desenvolveu material específico para alfabetização das crianças de 4 e 5 anos e do Ensino Fundamental. “A necessidade surgiu diante da dificuldade de linguagem dos alunos”, relata Pedra Marlene.

Figura e letras

As aulas contam com o suporte de conteúdos relacionados a figura e letras. Tudo o que é feito de maneira adaptada é preservado por meio de plastificação, para que outros alunos possam utilizar nos anos subsequentes.

A diretora pedagógica da Apae, Wagna Sutana, considera esse trabalho de fundamental importância para auxiliar no desenvolvimento dos alunos em classe.

Dia de pastel na Apae

Como parte das comemorações internas da Semana da Criança, o Pastel da Dona Cleusa, um dos ambientes mais frequentados na Feira do Pequeno Produtor de Cascavel, realizou nessa quarta-feira a doação de mais de 400 pastéis a alunos e colaboradores da Apae pela manhã e à tarde. A estrutura foi montada no pátio e as acomodações foram viabilizadas pelo Pastel da Dona Cleusa.