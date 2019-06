Escondidinho de carne de sol com batata e creme com requeijão

INGREDIENTES

PARA PURÊ DE BATATA:

8 batatas inglesas médias

Requeijão

Creme de Leite

Queijo ralado parmesão

PARA O CREME COM REQUEIJÃO:

1 cebola

2 dentes de alho

1/2 tomate

3 colheres de requeijão

1 xícara de chá de creme de leite

Sal a gosto

CARNE:

500 g de carne de sol

Margarina

250 g de queijo mussarela

MODO DE PREPARO

PARA O PURÊ:

Cozinhe bem as batatinhas (tipo inglesa). Descasque-as e amasse-as. Em uma panela coloque margarina e o purê de batata. Em seguida coloque o creme de leite de forma que fique consistente (geralmente ½ caixa de creme de leite). Adicione 3 a 4 colheres de requeijão cremoso e mexa bem. Coloque sal a gosto. Reservar.

CARNE DE SOL:

Cortar em pequenos pedaços e colocar para escaldar. Logo em seguida, em uma frigideira ou panela, fritar esses pedaços com margarina (umas 2 colheres de sopa ou quanto achar melhor).

Deixar dourar. Na mesma frigideira picar 1/2 cebola, com 1 dente de alho e deixar dourar. Quando estiver dourada, colocar os pedaços de carne juntamente com a cebola refogada em um liquidificador e triturar.

Pode ser em um processador, o importante é que triture tudo da melhor forma. Reserve.

CREME COM REQUEIJÃO:

Picar a 1/2 cebola restante, o outro dente de alho, picar a 1/2 do tomate. Colocar para dourar em margarina o alho e a cebola. Quando estiver dourada, colocar o tomate e mexer bem. Em seguida adicionar umas 2 colheres de creme de leite e umas 3 de requeijão (de sopa), não é para ficar muito, apenas para dar um sabor amais a carne, bem como deixá-la menos seca.

Em uma travessa que possa ir ao forno colocar a carne de sol, depois o creme com requeijão e mexer delicadamente. Em seguida cubra com umas fatias de queijo mussarela. Acima, colocar o purê de batatas, cobrindo toda a travessa. Depois cobrir com queijo mussarela novamente. Polvilhar com queijo ralado e levar ao forno. Quando o queijo estiver borbulhado está pronto. Uns 5 a 10 minutos em forno preaquecido.

Servir com arroz branco e batata palha. Acompanha bem com um vinho tinto de seu paladar.