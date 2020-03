Enzo Fittipaldi é treino da FIA F-3

A pré-temporada da FIA F3 foi realizada em Bahrein com treinos de domingo até ontem e o brasileiro Enzo Fittipaldi, estreante na categoria, encerrou o treino da manhã com um sexto lugar entre os 30 pilotos que participaram das sessões. Enzo competirá em 2020 pela equipe alemã HWA Racelab após três anos de sucesso pela Prema na F-4 e F-3 Regional. O piloto segue como integrante da Ferrari Driver Academy e está com boa expectativa para a abertura da temporada, que será justamente no Bahrein, próximo dia 21.

Relacionado