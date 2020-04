Entenda como funciona o atendimento a gestantes no Município

Diante do enfrentamento ao novo coronavírus (covid-19), os atendimentos nas unidades de saúde sofreram algumas mudanças. E por conta desse cenário, há uma nova forma de atender as gestantes do município de Cascavel. A primeira situação é em relação às mulheres que estão com suspeita de gravidez. Para essas cidadãs, a Secretaria de Saúde informa que as consultas deverão ser agendadas pelo Call Center 3096-9191.

Agora, se você já está grávida e está carregando um cascavelense no ventre, não se preocupe, pois o atendimento de pré-natal está garantido. A partir desta segunda-feira (13), todas as gestantes que já estavam em atendimento pelo Município receberão o contato da unidade de saúde para agendar uma consulta em uma das oito UBSs programadas para prestar atendimentos agudos ou crônicos.

“Fique atenta ao seu celular e aos recados da Secretaria de Saúde, pois entraremos em contato com você que é gestante para seu atendimento prioritário”, informa o gerente de Atenção Primária, Ali Haidar. As UBSs em questão são as dos bairros: Riviera, Los Angeles, Morumbi, Brasmadeira, Cascavel Velho, Cancelli, Parque São Paulo e São Onofre. O atendimento ocorrerá das 7h às 19h.