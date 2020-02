Energia mais barata: Painéis solares reduzem a conta de luz em até 95% 

A utilização de energia solar, com a instalação de painéis que captam, transformam e armazenam a energia que vem do sol tem revolucionado a vida de muitas pessoas, em especial a do homem do campo, independente da atividade desenvolvida. “Nós conseguimos trabalhar com várias opções para o produtor rural: temos sistemas pequenos que podem ser instalados na residência ou mesmo maiores, que podem ser instalados para suprir o consumo de energia em atividades como suinocultura e avicultura. Com a energia solar, o produtor descobriu a galinha dos ovos de ouro, porque é uma economia visível para ele. É um investimento que se paga em um prazo relativamente curto e gera economia na prática e o valor economizado pode ser investido em outras áreas e atividades”, ressalta o superintende de unidades da Ilumisol – Energia Solar, Juliano Soares.

Juliano desataca que um investimento em determinada propriedade pode ser estendido a outras e gerar ainda mais economia. “Se o sistema foi instalado em uma propriedade rural e o produtor tiver uma casa na cidade, ela poderá ser contemplada, desde que todas as unidades consumidoras estejam registradas no mesmo CPF ou CNPJ”, explica.

Vale lembrar que o sistema também pode ser instalado em todos os segmentos e em imóveis de todos os portes. Uma empresa fez a instalação recentemente e reduziu a fatura de energia elétrica em 91,78%, de R$ 5.186,27 passou para R$ 426.

Projeto completo

A Ilumisol tem sede em Cascavel, mas atende o Brasil inteiro por meio de franqueados e representantes. A empresa garante a instalação do início ao fim, ficando responsável pela elaboração do projeto, pela compra de materiais, pela instalação e pelo monitoramento do equipamento. Além, é claro, da assistência técnica.

Locação de energia

A grande novidade que a empresa traz para o Show Rural é a locação de energia. “É a economia sem investimento. A Ilumisol está lançando seis usinas de geração de energia solar e abre a possibilidade de locação de energia através delas, sem ter que comprar as placas. Todos os detalhes dessa supernovidade podem ser encontrados no site usinas.ilumisolenergiasolar.com.br ou no estande no Show Rural. É uma ideia inovadora e que vem para facilitar ainda mais a adesão à energia limpa”, explica a gerente de Marketing da empresa, Kelly Penteado.

Condições especiais Show Rural

A Ilumisol tem condições exclusivas para os negócios fechados no Show Rural. “Temos o parcelamento do sistema em até 36 vezes sem juros e financiamento em até 60 vezes. O financiamento pode ser feito através de diversas agências bancárias e cooperativas”, afirma Kelly.

O estande na feira também conta com atrações como o Bar Suspenso, óculos 3D que permitem a visualização de um sistema instalado em uma propriedade e ainda a promoção que vai contemplar um sortudo com um sistema de energia solar.

Veja imagens do estande da Ilumisol no Show Rural: