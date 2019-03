Enem terá orientação vocacional a partir de 2019

O Governo prevê uma série de mudanças para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano. As novidades visam ajudar o estudante na escolha do curso universitário e a economizar no custo da prova. Uma das principais medidas anunciadas pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) é uma forma de orientação profissional aos estudantes.

Marcus Vinicius Rodrigues, presidente da autarquia, analisa a possibilidade de disponibilizar, no aplicativo do Enem para smartphone, esclarecimentos de profissionais sobre várias profissões. O app também incluirá informações sobre carreiras e aptidões exigidas para o candidato fazer a melhor escolha sobre o que pretende cursar. O aconselhamento profissional teria duração de oito meses ou mais – tempo médio entre a inscrição para o exame e a escolha da graduação. De acordo com dados disponibilizados pelo Inep em 2018, 54,6% dos universitários trocam de curso ou abandonam a faculdade em cinco anos. A inclusão da orientação vocacional, segundo Rodrigues, não implicará em grandes custos.

Em outra frente, o Instituto pretende buscar formas de economizar na elaboração da prova. Entre as medidas analisadas estão a redução de folhas utilizadas durante a prova e novo método atual de coleta de impressão digital. No primeiro caso, algumas ações estão em análise. O Inep pretende disponibilizar apenas a contracapa da prova para o rascunho da redação e eliminar as quatro folhas para os cálculos matemáticos, substituindo-as por um espaço na própria prova.

Cada folha disponibilizada, segundo a equipe de Rodrigues, custa 97 centavos. A iniciativa ainda depende de aprovação da área pedagógica. “São ideias simples, que podem soar até como bobas inclusive, mas que vão significar redução de custos sem tirar absolutamente nada do Enem. São cerca de R$ 4 (considerando o custo médio das quatro folhas) por 5,5 milhões (número de alunos inscritos na última edição)”, afirmou o presidente do Inep.

No caso da mudança de coleta da digital, o intuito é substituir o sistema por uma técnica estrangeira, em que uma esponja sem tinta é utilizada. Atualmente, o método de coleta custa cerca de R$ 1,50 por aluno, de acordo com o presidente do Inep. Com o novo sistema, seriam R$ 12 para aplicação a 3,5 mil estudantes. A equipe do instituto ainda não disse quanto pretende economizar com as mudanças. No ano passado, o custo do exame foi de R$ 600 milhões.