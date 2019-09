Empresário é preso em flagrante por porte ilegal de armas

GDE (Grupo de Diligências Especiais) prendeu um empresário em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo em Foz do Iguaçu na noite desta terça-feira (03).

O homem de 42 anos estava com uma pistola Glock 9MM, uma escopeta Maverick calibre 12, uma escopeta UZI calibre 12, 353 munições 9MM marca CBC e 30 munições calibre 12 marca CBC, além de R$ 32 mil em espécie e U$ 85 dólares e G$ 2.250 guaranis.

O suspeito foi abordado em seu veículo na avenida J.K. onde encontrava-se com a arma Glock 9MM na cintura, e as outras armas no interior do veículo. O homem foi encaminhado a Delegacia da Polícia Civil e autuado em flagrante, onde permanece preso à disposição da justiça.

Veja o que diz a Polícia Civil: