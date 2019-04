Em “seca de gols”, Corinthians e São Paulo disputam taça estadual

São Paulo – Em busca do título do Paulistão 2019, Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo às 16h, em Itaquera. Para isso, os times precisarão quebrar um jejum de gols.

Os rivais vivem uma “seca” e não sabem ainda o que é estufar as redes em abril. Tanto que empataram por 0 a 0 no jogo de ida, no Morumbi, o que os deixa em condição de igualdade para esta final.

A última vez que o time alvinegro balançou as redes foi diante do Santos no dia 31 de março na vitória por 2 a 1. Desde então foram quatro jogos no mês e nada de bola no barbante.

Se ampliarmos para os últimos 30 dias podemos ver a baixa artilharia do Corinthians. São apenas seis gols em nove jogos, a média não chega nem a um gol por partida (0,66).

Após a derrota diante da Chapecoense, Carille deu uma justificativa para a seca de gols nos últimos jogos e apontou deficiência na finalização das jogadas construídas. “É uma falta de terminar melhor as jogadas e também a tomada de decisões dos atletas precisa ser melhor”.

Já o São Paulo vive situação semelhante, mas com jogos a menos em relação ao rival. O Tricolor disputou apenas duas partidas (Palmeiras e Corinthians) e também passou em branco nos duelos disputados no mês de abril. O fato se dá pelo clube ainda não estar na disputa da Copa do Brasil e também pela eliminação precoce na Libertadores.

Por outro lado os últimos 30 dias do São Paulo se igualam aos do Corinthians se tratando de média. Foram seis partidas disputadas com apenas quatro gols marcados, média também de 0,66 tentos por partida.

Em vantagem, Flamengo

recebe Vasco no Maracanã

Rio de Janeiro – O Flamengo tem a vantagem de poder perder por um gol de diferença para ser campeão estadual neste domingo, quando medirá forças com o Vasco a partir das 16h, no Maracanã, pela segunda partida da final do Campeonato Carioca.

O primeiro duelo foi marcado, principalmente na segunda etapa, pela supremacia do Rubro-Negro, que conseguiu construir os 2 a 0 com méritos e poderia ter deixado o campo com um placar mais favorável.

“O Flamengo sabe que um clássico é sempre marcado pelo equilíbrio, portanto, a nossa expectativa é um duelo muito complicado, com o Vasco sabendo que vai precisar atacar para buscar o resultado, pois está em desvantagem”, disse Éverton Ribeiro. “Com certeza eles estão planejando alguma forma de nos surpreender e por isso mesmo trabalhamos ao longo da semana com o pensamento de neutralizar o que possa vir de diferente”, completou.

Já o Vasco, que no meio de semana foi derrotado por 2 a 0 pelo Santos e ficou perto da eliminação na Copa do Brasil, pode ter uma série de desfalques na decisão com o Fla. Fernando Miguel, Leandro Castán e Rossi ainda são dúvidas para o jogo.