Em Ampére pela liderança

Em alta com a vitória por 3 a 2 sobre o poderoso Magnus, no fim de semana, em Sorocaba (SP), pela Liga Nacional, o Cascavel Futsal volta suas atenções para a Série Ouro do Campeonato Paranaense nesta quarta-feira, dia no qual visita Ampére em busca de retornar à liderança da classificação.O desafio contra os donos de casa está marcado para as 20h30, no Ginásio da Rondinha, pela 12ª rodada.

Com 25 pontos em dez jogos realizados, o time cascavelense inicia a rodada na vice-liderança, a dois pontos do Pato Branco, que já atuou 11 vezes na competição.

Além de voltar ao topo da tábua de posições, a Serpente busca voltar a vencer no Estadual após dois jogos – empate com Marechal e derrota para Foz Cataratas. Será também a quarta partida seguida longe de casa, numa sequência iniciada em São José dos Pinhais.

Para este desafio, o técnico Cassiano Klein não poderá contar com os alas Deivão, Rabisco e Humberto nem com o pivô Diego, todos em recuperação no departamento médico.