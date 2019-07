Eleitores de cinco municípios voltam às urnas neste domingo

Eleitores de cinco municípios brasileiros voltarão às urnas, hoje (7), para escolher prefeitos em novas eleições.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a votação foi organizada pelos tribunais regionais eleitorais após a cassação dos mandatos dos candidatos eleitos em outubro de 2016.

Em Minas Gerais, serão realizadas novas eleições em três cidades: Aguanil, Elói Mendes e Nova Porteirinha.

Também voltam às urnas os eleitores de Candeias do Jamari, em Rondônia, e de Palmares do Sul, no Rio Grande do Sul.

A votação teve início às 8h e será encerrada às 17h, conforme o horário de cada localidade.

Os resultados estarão disponíveis diretamente no sistema de divulgação da Justiça Eleitoral.

Outras eleições municipais já estão previstas para acontecer este ano, conforme o calendário do TSE, entre elas, em Paraty, no Rio de Janeiro, e em Itabirito, Minas Gerais.