Com as atividades suspensas em todo o mundo por conta da pandemia do coronavírus, o automobilismo vem apresentando alternativas interessantes para que seus pilotos possam se manter em atividade. E uma dessas alternativas são as corridas virtuais. De volta à sua casa na Itália depois de passar alguns dias isolado na Holanda, o brasileiro Felipe Drugovich, piloto da MP Motorsport na Fórmula 2, participou de dois eventos do automobilismo virtual quarta-feira, e venceu as duas.

Relacionado