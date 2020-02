Dupla acusada de matar patrão a facadas é capturada pelo GDE

Num rápido trabalho de investigação, policiais civis de Umuarama detiveram dois homens envolvidos em um assassinato praticado no início da noite do sábado (8). Os acusados esfaquearam o ex patrão e fugiram em seguida. A vítima foi encontrada por populares nas proximidades do Cemitério Municipal.

O crime foi solucionado pelos investigadores do GDE (Grupo de Diligências especiais da 7ª Subdivisão Policial (SDP) em menos de 24 horas depois do assassinato.

De acordo com o Delegado Gabriel Meneses, responsável pelo inquérito, no sábado (8), por volta das 20h, na avenida Governador Parigot de Souza, Michel Lopes de Oliveira, de 30 anos, também conhecido como ‘Paraíba’, foi ferido com diversos golpes de faca após se envolver em uma briga com outros dois homens. Os acusados foram vistos fugindo do local com o carro de paraíba, um Toyota Corolla.

Populares encontraram a vítima ferida e acionaram o Samu. Os socorristas do Corpo de Bombeiros encaminharam Michel ao hospital, mas ele não resistiu e morreu naquela mesma noite.

As investigações começaram tão logo houve a informação do esfaqueamento e, preliminarmente, os policiais identificaram os autores, como sendo funcionários da vítima. Michel era morador em Juranda (município localizado a 106 quilômetros de Umuarama) e trabalhava na Capital da Amizade como construtor. Os suspeitos eram funcionários.

Um deles tem 18 anos de idade e outro, 35 anos. Depois de praticarem o crime, seguido de uma discussão entre as partes, se evadiram com o veículo de Michel, que acabou por ser abandonado pouco depois na avenida Ângelo Moreira da Fonseca.

As investigações levaram ao paradeiro da dupla, que no início da noite do domingo (9) foi localizada em um esconderijo, nas proximidades do Mercado Santa Luzia.

Assim que foram descobertos, os homens detidos confessaram a participação no crime e foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foram colocados à disposição da Justiça.

Ainda no domingo a dupla foi interrogada a respeito do caso e deram detalhes sobre o crime, revelando que uma dívida trabalhista é que levou á discussão seguida de agressão e morte. Os acusados, que responderão por homicídio qualificado, também relataram aos investigadores que vinham sofrendo ameaças por parte da vítima.

FONTE: Tribuna Hoje News