Dores e excesso de sangramento menstrual podem ser endometriose

Qual mulher nunca sofreu pelos sintomas e sensações desconfortáveis do período menstrual? Sensações essas que as fazem desenvolver a famosa “TPM”. Mas é durante esse processo que todas deveriam se atentar aos sintomas que o corpo desenvolve, uma vez que por intermédio deles que muitas doenças podem ser descobertas. Uma delas é a endometriose.

Especialistas não sabem explicar, criteriosamente, como ela realmente ocorre e como o endométrio se implanta e cresce em lugares que não deveria. Existem teorias que tentam explicar o distúrbio, mas nenhuma definitivamente comprovada.

Endométrio é o tecido que envolve a parte interna do útero que o deixa preparado para receber a gestação quando há a fecundação. Quando não há a fecundação do óvulo durante o período fértil da mulher, não ocorre a gravidez. Desta maneira, o corpo elimina, pela menstruação, esse endométrio que estava preparado e aumentado de tamanho para receber o embrião. Quando essa descamação ocorre de maneira errada, o tecido pode subir ao invés de descer e se alojar perto das trompas, do útero e dos ovários, causando inúmeros problemas para as mulheres como fortes cólicas no período menstrual, dores durante a relação sexual e dificuldade para engravidar.

De acordo com o ginecologista e obstetra Domingos Mantelli, a endometriose é uma das principais causas de infertilidade. Além disso, o médico alerta que as cólicas, as dores e o excesso de sangramento durante o período menstrual podem ser indícios da doença. Mulheres que sentem dores durante a relação sexual também devem ficar atentas.

Se diagnosticada precocemente, a disfunção pode ser tratada com remédios e/ou anticoncepcional. Em casos avançados, o médico pode optar por uma cirurgia. A suspensão da menstruação, em muitos casos, pode ser indicada.

As mulheres devem ficar atentas aos possíveis sintomas que as façam suspeitar que seja endometriose e, em caso de dúvidas, devem procurar um médico.