Domingão no Calçadão e Feira do Teatro retomam atividades no dia 12 de janeiro

Passado o período que antecedeu o Natal com ações descentralizadas do Domingão-Fechadão-Calçadão, o Governo Municipal definiu agora pelo recesso da atividade neste último domingo do ano (29) e no primeiro domingo de 2020 (5 de janeiro). As atividades do Domingão no Calçadão em Cascavel serão retomadas apenas no dia 12 de janeiro, quando a família cascavelense poderá voltar a utilizar a avenida para as tradicionais atividades de lazer e recreativas, livre da presença de veículos.

De acordo com o coordenador da ação, Alexandre Guerino, junto com o prefeito Paranhos a equipe definiu pela manutenção da via aberta para o trânsito de veículos neste período de festas e confraternizações e de férias de boa parte das equipes que atuam nas atividades de recreação. “Decidimos retomar o ano no dia 12, já com novidades para a comunidade, que aprovou o Domingão, e a cada nova edição participa conosco, fazendo da avenida um espaço de convivência e de pertencimento”.

Feira do Teatro

Da mesma forma, a já tradicional Feira do Teatro – que é realizada aos domingos pela manhã no estacionamento do Teatro Municipal de Cascavel – entra em recesso neste domingo (29), não funciona no dia 5 de janeiro, e volta com energias renovadas no dia 12 de janeiro.

Nesse período, artistas, artesãos e demais expositores também curtem férias.