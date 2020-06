Dólar cai para R$ 4,96 com otimismo sobre recuperação econômica

O dólar inicia a semana em queda frente ao real, em linha com a desvalorização da moeda americana nas principais economias emergentes. O movimento é impulsionado pela expectativa de recuperação econômica no mundo, que tem feito investidores diminuírem posições em ativos defensivos. Às 10h20, o dólar comercial caía 0,6% e era vendido por R$ 4,96, enquanto o dólar turismo, com menor liquidez, recuava 0,2%, cotado a R$ 5,23.

Na última semana, os dados de desemprego americanos apontaram para o crescimento do mercado de trabalho em maio, reforçando a perspectiva de que o pior cenário econômico já ficou para trás. Na sexta (5), o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos apresentou 2,5 milhões de novos empregos, ante a expectativa de perda de 8 milhões de postos de trabalho no mês.

No radar dos investidores também está o acordo da Opep+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados), que prorrogou o corte de produção para até o fim de julho. A decisão é favorável para moedas atreladas a commodities, como o real e o rublo russo – as que mais se valorizam entre os pares emergentes.

Na semana passada, o dólar se desvalorizou 6,6% frente ao real, encerrando o pregão a R$ 4,99, abaixo dos R$ 5 pela primeira desde março.