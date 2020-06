Dois Vizinhos confirma mais um caso positivo de covid-19

A Prefeitura de Dois Vizinhos, através da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, informa o registro de mais um caso de COVID-19 no município.

O caso foi identificado na rede particular, morador de outra cidade que estava em viagem e fez o teste particular no município.

Trata-se de um homem de 30 anos de idade, que se encontra em isolamento domiciliar, desde o dia 30 de maio, assintomático (quando os efeitos do vírus não se manifestam no organismo).

A equipe de Vigilância Epidemiológica do município já orientou o isolamento domiciliar dos familiares.

Esse caso não faz parte das estatísticas do LACEN – Laboratório Central do Estado, responsável pelos dados oficiais do COVID-19.

Os números do município são os seguintes:

1 caso confirmado já recuperado. 3 casos confirmados pelo particular. Nenhum caso suspeito. 25 descartados e 16 monitorados.