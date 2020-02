A Comissão de Kart da Codasur (Confederacion Deportiva de Automovilismo Sudamericana) divulgou o regulamento oficial do Campeonato Sul-Americano de Kart 2020. A competição, a exemplo dos dois últimos anos, será disputada no Kartódromo Velopark, na região metropolitana de Porto Alegre, de 22 a 25 de abril. Cada um dos países pertencentes ao grupo da Codasur irá indicar seus pilotos para tomarem parte nas principais disputas do Continente nesta temporada.

